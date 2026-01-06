超商變國旅救星！掃QR Code就能玩全台 造福寒假、春節出遊團

生活中心／賴俊佑報導

超商就是旅遊中心！迎接寒假、春節出遊潮，交通部觀光署為深化旅遊服務，攜手統一超商打造「旅人便利店」，旅客只要掃描ibon機台旁的 QR Code，就能獲得官方旅遊資訊，預計今年7月底前擴及全台，7,200家門市都能提供旅遊服務，未來也將納入米其林餐廳和官方認證的民間資訊，打造全台最密集的旅客服務網路。

觀光署署長陳玉秀表示，近年國際旅客漸增，不僅對台灣超商深感興趣，也需要翻譯後的旅遊資訊，因此邀請超商參與計畫，最後看準統一超商直營經營且分店數多，共同打造「旅人便利店」。

觀光署分階段推動「行動旅服PWA」，首波整合北部、東部及金門三個觀光區域，預計今年7月底前擴及全臺；同步也推出「喔熊AI小幫手」，目前已整合觀光署、內政部國家公園署、農業部林業及保育署、農村水保署、經濟部產業發展署及各地方政府觀光open data等官方資料。例如：觀光署的主題遊程與活動資訊、國家公園署各國家公園的生態導覽步道與園區遊憩資訊、林業及保育署的森林遊樂區與自然步道資訊、農村水保署的休閒農場等農業旅遊資訊、產業發展署的觀光工廠與產業體驗據點，及各地方政府提供的在地景點、節慶活動與旅遊即時資訊等。

到超商掃QRcode 就能獲即時旅遊資訊。(圖／觀光署提供）

觀光署規劃今年續推「遊台灣金福氣2.0」

署長陳玉秀表示，觀光署規劃將於今年續推「遊台灣金福氣2.0」活動，為進一步提升國際旅客使用的便利性與旅遊體驗，雙方亦將攜手研議擴大兌獎通路，讓國際旅客在旅途中隨時能輕鬆領取這份旅遊好禮，暢遊臺灣；下一階段觀光署也規劃邀集更多通路業者共同參與，持續提供國際旅客便利的服務。

統一超商表示，當旅遊服務走進日常生活場域，旅人的每一步都能更輕鬆便利。全台368個鄉、鎮、市、區皆有7-ELEVEN門市，具備高度密集且深入社區的通路優勢，超過7,200家的門市，都能成為旅途中便利的數位旅服入口，成為提供政府旅遊服務走進地方、貼近旅客日常生活的重要夥伴與平臺。本次合作相關執行成果，也將作為觀光署未來觀光政策與擴大服務推動的重要參考依據。

觀光署進一步指出，「旅人便利店」不僅是一項創新合作計畫，更是公私協力推動觀光服務升級的重要示範，未來觀光署將持續透過跨域合作與創新行銷策略，讓「行動旅服PWA」更加貼近旅客需求。

觀光署也補充說明，「喔熊 AI 小幫手」並非一般的開放型 AI，而是以官方資料庫及跨部會觀光open data為核心的智慧旅遊服務工具，確保提供旅客最新、正確的旅遊資訊，打造友善、智慧且富有溫度的旅遊環境，全面提升臺灣觀光的國際吸引力與競爭力。

