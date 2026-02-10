超商買咖啡鬧笑話！店員兌換念成「月幻」 掀網友熱議

網友分享超商兌換咖啡時遭遇的荒謬經歷，店員將「兌換」誤讀為「月幻」，讓他誤以為是隱藏版新口味。該貼文在社群平台引發熱烈討論，眾多網友紛紛分享類似的讀音錯誤經驗。

一名網友在超商購買咖啡時，店員將兌換讀成「月幻」。（示意圖／中天新聞）

這名網友在Threads平台發文描述，持咖啡兌換券到超商要換大杯冰拿鐵時，店員詢問「你要月幻嗎？」讓他以為是特殊口味或新品。當他再次強調要大杯冰拿鐵後，店員仍持續詢問「對，你要用月幻的嗎？」

面對店員的反覆詢問，該網友表示「不用，一般冰拿鐵就好」，直到店員說出「你是要用這個券『月幻』嗎？」他才恍然大悟，原來對方將「兌」字念錯了。氣憤的他當場糾正「那個字念『ㄉㄨㄟˋ』啦！」

廣告 廣告

貼文曝光後在網路上掀起討論熱潮，許多網友留言分享自己遇過的讀音錯誤情況。有人表示聽過買房下「幹」旋、牛「助」條等錯誤讀音，也有在星巴克工作的網友透露聽過無數次「棒」果拿鐵的說法。

其他網友也分享各種錯誤讀音經驗，包括「我曾經在工作上有一位學長，你不覺得你的code這一段很雞助（ㄓㄨˋ）嗎，我想半天才明白他說的是雞肋」、「塗氟『ㄈㄨˊ』，牙助唸塗佛『ㄈㄛˊ』」、「還有神衹的衹，也是很多人唸錯。」、「還有砧ㄓㄣ板」。

延伸閱讀

輻射冷卻發威！10縣市低溫特報 明晨探10度以下

冬季日照不足恐致維他命D缺乏！「曬太陽」是低成本醫療

健保署砸16億拚春節醫療不打烊！醫院診所開診率創新高