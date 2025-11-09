超商買咖啡！妹子想自拿吸管 被警告「恐涉竊盜」氣炸：人生最大污辱

許多人可能習慣每天一早喝咖啡，藉此展開一整天的行程。一位女子近日購買超商咖啡，沒想到準備自取吸管時卻被店員告知，如果被監視器拍到自己拿吸管，即視為盜竊，讓女子氣炸，「到底是店員誇張還是我有問題？」，貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛建議她直接投訴處理。

原PO在Dcard發文表示，她到某超商購買咖啡時，發現檯面上的小吸管尺寸不合，由於過去經驗都是吸管自取，所以她嘗試自己改拿正常尺寸的吸管，沒想到店員做完咖啡回頭發現時，直接對她警告，如果被監視器拍到客人自拿吸管，會被視為盜竊處理，讓原PO傻眼直呼，「真的是人生沒受過這麼大的污辱⋯到底是店員誇張還是我有問題？」

廣告 廣告

對此，許多網友紛紛回應，「我建議妳要投訴」、「很明顯他希望妳找事給他做」、「不管如何，先投訴」、「店員不明白總店的規定，請去電總店好好教育該分店店員」、「那我拿其他陳列架上的商品，是不是也算是偷竊？」、「我會回他那還是要報警？」、「是我就叫他當下報警，叫警察來、叫店長來，如果他們都認為這是盜竊，那我就認了」。

另外也有人分享類似經驗，「我也遇過低能店員，他們人手忙的時候，叫我自己丟便當垃圾到櫃檯裡的垃圾箱，後來丟一樣的垃圾，直接噴我進櫃檯有竊盜嫌疑，低能」、「我家附近的超商，都是讓客人自行拿取吸管或湯匙，直到某次到另一家，自己拿的時候就被店員大聲斥責，嚇到有陰影，現在都直接開口跟店員要」；原PO則說明，目前她已進行客訴。

更多中時新聞網報導

肺阻塞6成心血管共病 專家促戒菸

戴念國、戴念梓昆仲 領航再生醫學

連假助攻 高鐵運量新高 尖峰分流 新車2年上線