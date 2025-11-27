超商買東西未熄火！她驚見「喪屍躲車」劫財 車也被開走

南投草屯鎮一名女子在超商購物時因未將車輛熄火上鎖，遭呂姓男子潛入車內後座躲藏，並搶劫女子皮夾內新台幣4800元現金。女子下車求救，草屯警方接獲報案後展開追緝，在短短4小時內成功逮捕呂姓嫌犯並尋獲車輛，同時查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等毒品。

南投草屯鎮一名女子去超商時沒把車子熄火，遭竊賊盯上躲藏在車內行搶。（圖／翻攝畫面）

警方調查指出，呂姓男子當晚在草屯鎮御富路一帶超商前，看見女子開車抵達後下車進入店內購物，卻未把車子熄火上鎖，便心生歹念。呂男未經允許即開啟車門進入車內，打算趁機竊取財物，並躲藏於後座。女子隨後返回車內並啟動車輛，呂男則縮伏在後座未出聲，直到女子前往碧興路一帶加油站加油時，發現車內有異常動靜後才驚覺呂男藏在後座。

呂男行蹤敗露後立即行搶，奪走女子皮夾並取走新台幣4800元現金。女子驚慌之餘機智將車開至附近宮廟，趁機逃出車外向民眾求救。呂男見情勢不對，爬回駕駛座將車輛直接駛離現場。女子隨即在家人陪同下前往上林派出所報案。

草屯警分局專案小組調閱大量監視器後，迅速掌握失竊車輛行蹤並鎖定車輛動向，發現車輛被棄置於御史里粉寮巷附近，展開地毯式搜索後，最終在一處農場的工具貨櫃後方找到呂男。

警方搜索時在呂男身上查獲依托咪酯煙彈、煙桿及煙油等吸食器具。全案經偵訊後，依強盜、竊盜罪及違反毒品危害防制條例移送南投地方檢察署偵辦。

