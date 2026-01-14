超商買福袋 抽中台積電股票！萊爾富公布幸運兒中獎編號 頭獎價值171萬元

台積電創下歷史新高！萊爾富百元福袋頭獎幸運兒抱回百萬股票。萊爾富提供



台積電近期股價創下歷史新高之際，超商通路也誕生話題級幸運得主。萊爾富今（1/14）下午公開抽出「馬年春節福袋」頭獎，由百元福袋幸運兒抱回一張台積電股票，依當日收盤價1,710元計算，市值約新台幣171萬元，堪稱超商通路史上最具話題性的福袋大獎之一。

萊爾富指出，隨著農曆春節逼近，「小金額拚大獎」的購買熱潮持續升溫，目前整體春節福袋銷量已接近八成，惟仍有約六成獎項尚未抽出，活動將持續至2月22日，呼籲民眾把握最後機會試手氣、迎好運。

萊爾富去年首度推出「發財卡、福袋、福箱抽股票」活動，成功將投資概念導入春節消費場景，打破超商促銷既有框架，獲得市場高度關注。今年活動全面升級，除延續台積電股票獎項外，更加碼輝達（NVIDIA）股票，打造超商通路罕見的高價值投資型獎項。

今年春節檔期，萊爾富共推出4款春節福袋商品，售價自100元至799元不等，總發行量約110萬組，總獎值超過2,000萬元。「小金額、拚大獎」的設計，加上農曆年前象徵好運與財運的消費心理，讓福袋上市後迅速成為門市與社群平台詢問度最高的熱門商品。

萊爾富今日下午3點於官方Facebook粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行公開直播抽獎。此次活動登錄抽獎序號期間自去年10月29日至今年1月13日止，第一階段累計登錄序號已突破67萬筆，並順利抽出第一名「台積電股票」得主，中獎編號為「0494204」。抽獎全程由豫立國際法律事務所劉依萍律師到場見證並參與抽球作業。

萊爾富表示，中獎名單將於1月15日公告於官方網站，中獎者須於1月29日前完成「機會中獎回函」及相關文件寄送作業，以利後續股票贈與轉帳。實際股票價值將以辦理轉帳前一交易日的台積電收盤價為準。

除股票大獎外，「2026馬年發財卡」亦結合23家知名品牌，橫跨旅遊、美食與生活三大領域，提供多達70項優惠與好禮。實體獎項包括全新iPhone 17、Nintendo Switch 2次世代主機，以及越捷航空台北—越南雙人來回機票；家電類則涵蓋LG空氣清淨機、除濕機、智能DC風扇與行李箱組等高實用性商品。

