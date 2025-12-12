超商買關東煮嫌太辣！台中阿北「退貨遭拒」整碗倒鍋裡 店員報警下場曝

記者林盈君／台中報導

本月11日上午，台中谷關某超商，一名61歲的王姓男子，在購買了關東煮之後，因不滿「太辣」退貨遭店員拒絕，下秒竟直接「整碗」倒回鍋子裡，店員無奈之下報警處理。員警獲報後，找上王男協調之後，由其支付500元買下整鍋關東煮，順利化解一場糾紛，對此，其他網友則評論「食物吃了還能退回？」、「倒進鍋裡也太不衛生」。

王男嫌「關東煮太辣」要求退貨，被店員拒絕後竟整碗倒進鍋子裡。（圖／翻攝畫面）

據了解，有目擊網友將過程PO文，表示當天上午到谷關爬山，在超商遇到王姓男子，他嫌「關東煮太辣」要求退貨，被店員拒絕之後，竟將手中吃過的關東煮，整碗倒進鍋子裡，之後拍拍屁股走人，讓他覺得非常誇張。店員無奈之下，只好先將整鍋關東煮銷毀，並報警處理。員警接獲報案到場了解，在附近街道找到王姓男子，警方溝通協調後，王男以新台幣500元整鍋關東煮全數購買。

不良行為，請勿模仿！

