超商跟進普發潮！7-11、全家ATM領現 享多項優惠

7-ELEVEN與全家便利商店皆推出小白單優惠，吸引民眾領取普發現金後順道消費。（圖／翻攝自Google map）





全民普發一萬元昨（5）日起正式開跑，為刺激民眾消費，各大便利商店也趁機推出一系列優惠活動。民眾凡至7-ELEVEN ATM領取普發現金後，即可獲得小白單優惠，商品包括精品美式／拿鐵、特選拿鐵／美式等；全家便利商店也推出各類商品優惠券，吸引民眾消費。

7-ELEVEN優惠

民眾自11月17日起至12月14日，至全台7-ELEVEN門市內的中國信託ATM領取普發現金，即可獲得小白單優惠，商品包括精品美式／拿鐵、特選拿鐵／美式、可口可樂纖維、農心辛拉麵、韓國熊津紅蔘飲等熱門商品，享買2送2優惠。

廣告 廣告

此外，7-ELEVEN於11月5日至12月9日也推出「行動隨時取」限時活動，整組商品只要500元，再加碼3% OPENPOINT點數（使用icash Pay支付）。優惠商品包括：統一麵包指定品項18件500元（省130元）、義大利麵指定品項7件500元（省123元）、21Plus雞胸肉任選10件500元（省90元）、舒敏厚棒抽衛生紙6串500元（省1048元）、純萃喝咖啡275ml系列20瓶500元（省200元）、每日C100%果汁310ml指定商品15瓶500元（省175元）。

全家便利商店優惠

全家自11月17日至12月31日，民眾凡於全台全家門市使用台新、國泰世華或玉山ATM完成「全民+1 政府相挺」普發現金領取，即可獲得小白單優惠，包括Let’s Café大特濃美式／大特濃拿鐵買2送2、Let’s Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋49元系列買2送1、大單品美式／大單品拿鐵買1送1等。

廣告 廣告

此外，全家還推出「全家普發天天發」活動，販售售價2000元的全家好神卡，內含2000元禮物卡及加碼紅利金210元，禮物卡無使用期限，可分次使用並存入全家APP Fami錢包，但加碼購物金使用期限至12月31日止。

更多東森新聞報導

輪到你了！普發一萬今尾數「2、3」登記入帳 3步驟搞定

普發一萬來了！「1縣市」加碼抽獎 最高獨得百萬

全民搶登記！普發一萬開放首日破百萬 最快這天入袋

