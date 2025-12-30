超商跨年優惠搶先看！咖啡買7送7 拿鐵「5元爽喝」

超商跨年咖啡優惠搶先看！萊爾富推出限時優惠，12/31~2026/1/2，大杯特濃拿鐵、特大杯拿鐵同品項第二杯只要5元。7-11超商指定咖啡買7送7。

超商推出咖啡優惠。（示意圖／中天新聞）

7-11

OPENPOINT行動隨時取，大杯精品美式、大杯精品拿鐵、中杯精品燕麥拿鐵、大杯精品馥芮白，買7送7。

7-ELEVEN品牌「!+? CAFE RESERVE」創立滿7週年，全台21家門市限定優惠，即日起至2026/1/6，身分證姓名有「不」、「可」、「思」、「議」任一個字，出示證件即可免費兌換一杯中杯冠軍美式，每店限量50杯，贈完為止。詳細門市可點此網址查詢（ https://emap.pcsc.com.tw/）

廣告 廣告

咖啡優惠。（示意圖／7-ELEVEN臉書）

12/24–2026/1/6 冬季限定 ，CITY TEA 現萃茶指定品項第 2 杯半價。

飲品優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

2025/12/24~2026/1/16 特選美式/特選拿鐵，任選2杯99元！

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

12/23~12/31限時9天，CITY CAFE和CITY TEA 指定品項12杯超值暖心優惠價！包括大杯濃萃美式/拿鐵任選12杯480元，青梅冰茶/一顆檸檬紅茶、青茶任選12杯480元，風味指定熱飲任選12杯520元，西西里風檸檬(氣泡)咖啡任選12杯670元，琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選12杯480元。

咖啡飲品優惠。（圖／7-ELEVEN）

冬至到了，7-ELEVEN黑金燒仙草暖心回歸，大杯售價75元。

燒仙草暖心回歸。（圖／7-ELEVEN）

OPENPOINT行動隨時取 12/15~2026/1/31購買指定咖啡轉贈給朋友，就可獲得中杯精品拿鐵買1送1。

數位傳情咖啡。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書）

不可思議咖啡7歲了，12/10–2026/1/6全品項飲品第2杯7折(以價低者折，折扣後金額以系統計算為準)；幸福拉花限時免費體驗(限熱拿鐵系列)。

全品項飲品第2杯7折 。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書）

咖啡拉花活動。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書）

全家

全家會員APP「隨買跨店取」優惠， 12/30至1/1推出8,888元的超值組合，包含Let’s Café大杯美式366杯、大杯拿鐵300杯、Fami!ce霜淇淋350支，最低下殺5.2折。另外，歡慶新年到來，同步推出Let’s Café和Let’s Tea 2026元組合，品項有大特濃美式63杯、大特濃拿鐵53杯、大熱卡布奇諾57杯、Let’s Tea 40元系列86杯、Let’s Tea 55元系列62杯、Let’s Tea 65元系列53杯。

即日起2026/1/6，購買Let’s Café 大杯特濃咖啡(美式/拿鐵)，即可用39元加價購149元系列哈根達斯雪糕1支(限薄荷可可餅乾雪糕/多重莓果牛乳雪糕口味)。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

Let's Café x VOLVO聖誕限定「聖誕棉花糖巧克力」，114/12/10-115/1/6全家實體店舖購買【棉花糖巧克力飲】，得VOLVO MILU造型貼紙(2款不挑款，限量10萬份，送完為止)，店舖購買/隨買兌換。Let's Café現調飲品抽VOLVO購車5萬優惠券，購買【棉花糖巧克力飲】再多抽1次。

棉花糖巧克力飲 。（圖／全家提供）

即日起至2026/1/6，Let's Tea芝麻糊糊特價59元。

飲品優惠。（圖／全家提供）

天天到全家LINE官方帳號抽扭蛋，抽限量Let's Tea、Let's Café優惠券！Let's Café棉花糖巧克力飲，LINE遊戲限定優惠59元

Let's Café棉花糖巧克力飲。（圖／全家超商）

Let's Tea唐寧伯爵醇奶茶大杯熱原價65元，LINE遊戲限定優惠39元。唐寧伯爵茶大杯熱原價55元，LINE遊戲限定優惠29元。

茶飲優惠。（圖／全家超商）

Let's Tea芝麻糊糊，LINE遊戲限定優惠19元。

茶飲優惠。（圖／全家超商）

普發1萬首選全家ATM領，享有超狂優惠！即日起至 114/12/31 日於全家使用台新/玉山/國泰ATM完成普發現金提領，即贈商品優惠券，包括Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵(同品項買2送2)、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋(不限口味)買2送1、Let's Café大單品美式／大單品拿鐵(同品項買1送1)、bb.q專屬優惠。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

萊爾富

12/31~2026/1/2，大杯特濃拿鐵、特大杯拿鐵同品項第二杯只要5元。

咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

即日起至2026/1/20，Hi Café巧克力飲品單杯特價35元，任2杯66元。

飲品優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2026/1/20，鴛鴦珍珠奶茶、鳳梨百香雙Q冰茶、檸檬焙烏龍冰茶特價39元。

飲品優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2026/1/20，辻利抹茶歐蕾中杯買1送1。

買1送1優惠。（圖／萊爾富）

即日起至12/31，指定飲品享買1送1優惠，包括波霸黑糖奶茶、四季春青茶、中杯黑糖薑茶等。

買1送1優惠。（圖／萊爾富）

即日起至12/30，「綠の拿鐵」全新升級登場，果C果昔系列再進化，嚐鮮價 59 元（原價79元）。

果C果昔系列優惠。（圖／萊爾富）

OKmart

OK CAFE聖誕冬季限定優惠，即日起至2026/1/7，經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵，任選2杯99元。

飲品優惠。（圖／翻攝自OKmart臉書）

即日起至1/7任選2杯99元，黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶／黑糖薑茶）、OKCAFE 風味拿鐵系列（錫蘭紅茶／靜岡抹茶／焙茶風味）。

飲品優惠。（圖／翻攝自OKmart臉書）

美廉社

即日起～01/06，喬名精品迦納可可 M／沖繩黑糖奶茶（冰／熱）任選 2 杯優惠價 55 元。

飲品優惠。（圖／美聯社）

延伸閱讀

7.0強震台北「15秒反應」！ 地震中心：7天內恐見規模5餘震

8級陣風狂吹！13縣市列「陸上強風黃色警戒」颳到明晚

跨年夜天氣不佳！元旦迎接寒流挑戰 北部低溫恐探7度