超商跨年夜咖啡免費喝 元旦熱飲最低5元

7-11元旦好康包括OPENPOINT App行動隨時取推出CITY系列最殺5折起優惠組合。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

今晚迎接跨年夜，超商好康再加碼，除了提神的咖啡有機會免費品飲外，多款熱食也有優惠可享，業者也表示，將加強熱食熱飲、雨具、暖暖包等商品備貨，全方位滿足在地居民與遊客的採買需求。

7-11於限定交轉、幹道型8間「哈燒專櫃」搶先販售「重量級大雞排」。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11於限定交轉、幹道型8間「哈燒專櫃」搶先販售每片重達270公克的「重量級大雞排」，嚴選在地雞胸肉獨家秘製調味，裹上特製炸粉後炸至金黃酥脆，撒上經典的椒鹽調味，帶來熟悉的古早味；「Fresh橋港門市」開幕期間單店優惠火力全開，首推限量「韓國麝香葡萄」買1送1只要299元、千元有找的日本空運草莓與當季日本蘋果全面9折、CITY CAFE特選咖啡2杯99元、!＋？ CAFE RESERVE ＋ TEA不可思議茶BAR梔子花青茶與輕烏龍第2杯10元等超值優惠。

另外，7-11精品咖啡品牌「!＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館七歲生日慶活動，即日起至2026年1月6日止推出「千杯咖啡請你喝」活動，到21家門市出示身分證，且姓名中有「不」、「可」、「思」、「議」其中一個字，就能免費兌換一杯中杯冠軍美式，每店限量50杯。元旦當天更整合線上線下平台分別推限時6天的全店購物滿222元送20元購物金、OPENPOINT App行動隨時取CITY系列新年最殺5折起優惠組合、10點OPENPOINT驚喜抽2026 CT AMAZE成軍見面會等。

全家會員App「隨買跨店取」推出限時元旦好康，即日起至1月1日推出8888元的超值組合，包含Let’s Café大杯美式366杯、大杯拿鐵300杯、Fami!ce霜淇淋350支，最低下殺52折；歡慶2026到來，同步推出Let’s Café和Let’s Tea 2026元組合，品項有大特濃美式63杯、大特濃拿鐵53杯、大熱卡布奇諾57杯、Let’s Tea 40元系列86杯、Let’s Tea 55元系列62杯、Let’s Tea 65元系列53杯。除此之外，1月6日前於線下店舖購買大杯特濃美式或大杯特濃拿鐵，加39元即可獲得原價149元的指定哈根達斯雪糕，現省110元。

全家馬尚煮迎戰跨年暖食商機，推出「甜玉米起司魚板」、台灣在地生產「特選香菇」，即日起至16享任選4入69元優惠。（全家提供／朱世凱台北傳真）

現做熱食方面，全家推薦「SOHOT炎選」、南洋酸辣燙「馬尚煮」、「Let‘s Café熱飲」，還有I人跨年必備的獨享鍋「海底撈－川味麻辣鍋」，暖心熱食陪消費者從今年暖到明年，為對應跨年歡聚的大份量需求，「SOHOT炎選」推出現烤點心、炸烤物任兩件88折，以及炸物桶8支任選320元的超值優惠，炸物桶另可用59元加購專為聚會設計的「派對保鮮桶」；此外，更有與日本全家同款的「塔塔醬鱈魚排」，口感外酥內嫩，同時帶有酸香的清爽滋味；擁有濃郁香氣與酸辣滋味的「馬尚煮」迎戰跨年暖食商機，推出「甜玉米起司魚板」、台灣在地生產「特選香菇」，即日起至1月6日享任選4入69元優惠。

萊爾富預估信義區與大安區約20多家門市，整體業績預估可較平日成長約4至5成。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富12月31日起至2026年1月2日止推限時3天的「一起瘋跨年」超殺優惠，Hi Café大杯特濃拿鐵與特大杯拿鐵祭出同品項第2杯只要5元優惠；爽健美茶與怡漾鹼性水則推出任選買2送1，隨時解渴補水不間斷；還有卡迪那波浪洋芋片系列（冬蔭功鍋、銷魂麻辣鍋口味）任選2件59元、熱呼呼的茶碗蒸任選2件75元，舒立效潤喉糖買1送1。

因應信義商圈跨年人潮，OKmart行動超商OKmove將進駐現場，推出跨年限定菜單，包括夜市烤玉米、現烤披薩等即食熱食，同時 OKCAFE 也推出特大杯買2送1優惠，滿足長時間戶外倒數的補給需求。

