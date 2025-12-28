超商跨年限時買1送1 咖啡殺到5元、霜淇淋10元

全家minimore「可可生甜甜圈」 買1送1優惠券限時限量釋出。（全家提供／朱世凱台北傳真）

2025年即將畫下句點，超商把握跨年商機，不僅針對一級戰區的店點擴增最高10倍人力，更把店門拆掉迎接龐大人流，同時派出行動購物車駛入熱點衝刺營收，超商觀察，跨年夜熱銷商品包含飲品、零食、現煮熱食等，單店業績有望直衝百萬元以上。

7-11出動「OPEN！行動購物車」備戰信義一級戰區。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11現正迎接草莓季，多款零嘴都有優惠可享，包括買1送1、任選2件8折等。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11分析，2025年雙北跨年晚會約吸引350萬人次參與、帶動信義區與淡水區單日業績創新高、業績較前一年同期成長25％，2026年雙北跨年晚會一級戰區將加入更多元的集團品牌資源，包括「OPEN!行動購物車2.0」進駐台北101大樓旁提供逾百款商品，門市促銷囊括明年1月6日前大杯特選美式、大杯特選拿鐵2杯99元，1月1日起至1月6日買全店指定商品每滿222元送20元購物金；此外自有人氣商品思樂冰、雪淋霜霜淇淋以及酷聖霜霜淇淋1月1日皆推不限支付工具同規格「第二件10元優惠」；OPENPOINT App行動隨時取1月1日至1月5日推精選組合最殺5折起。

全家SOHOT炎選炸物桶、馬尚煮「甜玉米起司魚板」、Let‘s Café等均有促銷為跨年助興。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家「SOHOT炎選」即日起至明年1月20日，現烤點心、炸烤物任2件88折，炸物桶8支任選320元；「馬尚煮」1月6日前任選4入69元；「隨買跨店取」限時元旦好康，12月30日至1月1日推8888元的超值組合，包含Let’s Café大杯美式366杯、大杯拿鐵300杯、Fami!ce霜淇淋350支，最低下殺52折；同步推出Let’s Café和Let’s Tea 2026元組合，品項有大特濃美式63杯、大特濃拿鐵53杯、大熱卡布奇諾57杯等；1月6日前店舖買大杯特濃美式或大杯特濃拿鐵，加39元即可獲得原價149元的指定哈根達斯雪糕；inimore大人系甜點「可可生甜甜圈」買1送1限量好康優惠券於12月31日上午10點開搶。

萊爾富Hi cafe拿鐵系列與摩卡咖啡系列同品項限時第2杯只要5元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富宣布「信義市府站店」與「信義興隆店」於12月31日上午10時起啟動「拆門迎跨年」備戰作業，同時加派約10倍人力支援，門市好康則有Hi cafe即日起至明年1月20日，拿鐵系列與摩卡咖啡系列同品項第2杯只要5元，「玉米濃湯」與「燒仙草」暖手優惠價45元；另黑輪攤任選4件70元、HL茶碗蒸任2件75元，以及包子搭指定飲品特價49元，萊爾富預估，跨年夜熟食相關商品銷售可達平日70倍。

OKmart於明年1月7日前推經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵任2杯99元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart於明年1月1日前推多款商品買1送1優惠，包括每朝EX黑咖啡、葡萄王田七瑪卡王精華飲；可樂果、卡迪那德州薯條茄汁口味等零食也有第2件5折促銷；1月7日前經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵任2杯99元。

