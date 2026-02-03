超商迎新年咖啡買1送1、零食0元抽 打卡再送黃金

全家瞄準民眾返鄉團圓、走春出遊商機，攜手療癒系IP「罐頭豬LuLu」打造全方位春節應援計畫。（全家提供／朱世凱台北傳真）

春節倒數，迎接年前上班日，四大超商替通勤族、上班族加油打氣，紛紛祭出咖啡買1送1等限時優惠，同步加碼新年檔期好康，讓民眾在忙碌收尾之際，也能輕鬆省荷包。

全家App隨買跨店取於春節期間推優惠，2月13日推出399元Let's Café及Let's Tea組合，緊接著2月14日至22日春節期間，強勢推出「春節馬上發」優惠，其中售價8888元、8525元及8500元商品組合，包含Let's Café特濃／單品咖啡及Let's Tea茶飲，不僅兌換期限長達至117年底，購買再額外加贈8888點Fa點，絕對是精打細算消費者的囤貨首選；另有售價888元商組選擇，靈活滿足不同客群的自用或轉贈需求。

全家更針對春節親友歡聚的零食需求，自2月4日起推出指定商品任選兩件即可參加抽抽樂，獎項包含兩件66折、77折、88折，幸運兒更有機會抽中「第2件0元」優惠；同步集結逾200款春節禮盒，祭出任選2件9折、4件85折等優惠，買Let’s Café系列禮盒再加贈質感環保品牌提袋。最後，全家攜手IP「罐頭豬LuLu」推出「LuLu豬馬上開運卡」，每張商品售價600元，內含600元禮物卡及66元紅利金，自2月4日上午10：00啟售，數量有限，期間指定全店商品滿額168元加109元再贈限量「LuLu豬捏捏球罐頭盲盒」，同步推出紅包袋、矽膠杯墊等限定周邊。

7-11迎馬年推出應景的OPEN春聯、盒玩公仔、紅包袋、禮盒等多款商品。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11於2月11日起至2月16日推出「金馬開運迎財神」全店消費優惠活動，購買指定類別商品滿222元立折20元，滿額再送眾多好禮與抽最高168元購物金，今年更首度加碼於2月11日至2月22日期間，uniopen會員任一日使用7-11 App至門市進行打卡並分享至個人社群平台，並於門市消費發票金額1元以上，就可獲得飲品買1送1條碼，累計7天完成打卡／分享／消費任務再送102點OPENPOINT點數並參與1兩黃金抽獎。

7-11也瞄準草莓季推出限定販售「新鮮美姬草莓」，利用高規格冷鏈系統從產地到門市全流程低溫保鮮24小時內新鮮上架，並攜手雲林縣新湖合作農場首創栽植過程無使用農藥的「魚莓共生」永續農法，創造全新與農共好新商機；最後，7-11「把愛找回來」公益募款平台已連續三年發起「愛心便當認捐」活動，2025年9月啟動截至年末共募得7千組愛心便當、相當於1萬4千個特製熱便當，今年更首度攜手「人生百味文化建構協會」，由統一超商員工及眷屬組成志工隊在台北車站發送愛心餐食，讓街頭無家者共享社會溫暖。

萊爾富即日起至2月10日推出大杯特濃美式等飲品買1送1。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

OKmart限時OK CAFÉ特大杯莊園美式、特大杯莊園拿鐵同品項買2送1。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富即日起至2月10日推出大杯特濃美式、特大杯美式、燕麥奶拿鐵、泰式奶茶買1送1。OKmart門市OK CAFÉ於3日、4日推出特大杯莊園美式、特大杯莊園拿鐵同品項享買2送1。

