民視新聞／綜合報導

看準夾娃娃機的市場，超商龍頭在台南永康開設第一間遊樂園，裡頭不但有各式各樣的夾娃娃機，還有正版IP公仔和盲盒，甚至還有賽車遊戲機和太鼓達人，讓顧客不再只是買東西，也能多一點娛樂。另一間超商則是推出三合一店型，將咖啡廳、超市和自助洗衣機結合在一起，提供更便利的生活服務。

從超商旁的小門進去，宛如進到另一個世界。

好幾櫃的各式正版IP公仔，有寶可夢、布丁狗、酷洛米、史迪奇，還有玩具總動員家族，從電影到動漫、潮流，應有盡有，讓人眼花撩亂。

廣告 廣告

另一邊還有好幾排的抓娃娃機，玩偶、零食，甚至連咖啡杯也能抓，抓到了就去櫃台換咖啡。

「超商遊樂園」多角化經營成熱潮 正版IP公仔、盲盒琳瑯滿目

不只如此，還有賽車遊戲機和太鼓達人，讓大人小孩玩得不亦樂乎。

超商龍頭7-11，看準抓娃娃機的商機，在台南永康和高雄三民打造全台首創的超商遊樂園，複合式的經營模式，滿足每個年齡層娛樂的需求，讓來買東西的顧客都能多停留一會，不過也挑戰店員無極限的技能。

不讓小七專美於前，全家便利商店在高雄也有三合一店型，百坪的空間裏，同時集合了自助洗衣店，超市和咖啡廳，讓民眾一次解決三種生活需求。

超商不再是超商，多角化經營已成趨勢，民眾生活和娛樂更加便利。

「超商遊樂園」多角化經營成熱潮 正版IP公仔、盲盒琳瑯滿目

原文出處：「超商遊樂園」多角化經營成熱潮 正版IP公仔、盲盒琳瑯滿目

更多民視新聞報導

疑"不讓路撞肩"爆衝突! 4男超商扭打掛彩互告

迎跨年商機!超商拆大門、增人力 引進行動購物車

2026最新洗腦神曲! A-Lin東跨唱紅"那魯seven eleven"

