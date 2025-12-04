超商門口遭前男友潑汽油縱火！33歲女店員「全身嚴重燒傷」命危

泰國一名男子涉嫌縱火焚燒前女友。圖／翻攝自thethaiger

泰國那空沙旺府一家超商發生一起驚悚事件，一名33歲的女子妮查（Nicha）在超商門口遭到前男友佔塔拉克（Apichai Chantarak）潑灑汽油並縱火，導致妮查當場起火燃燒，現場目擊者立刻協助撲滅火焰，並將她送往急診室治療，她全身大片嚴重燒傷命危。佔塔拉克在打算投河自盡時遭警方逮捕，目前案件正在調查當中。

綜合外媒報導，泰國一名33歲的女子妮查在那空沙旺府北南坡縣，克萊拉路的一家超商工作，12月1日前男友佔塔拉克跑到超商找妮查談判，隨後兩人在超商門口發生激烈爭吵，佔塔拉克就朝妮查身上潑灑汽油並點火，導致妮查身上瞬間燃起熊熊烈火。

現場目擊者立刻協助撲滅火焰，並將妮查送往醫院治療。外媒報導指出，妮查身上有大片區域嚴重燒傷，情況非常危急有生命危險。佔塔拉克在縱火後逃離現場，但警方在當天晚間8時接到瓦考社區居民的通報，指出佔塔拉克在一條河邊高喊他殺死了前女友，並打算跳河自盡，當地居民一看到後就上前試圖安撫他。

隨後警方趕到現場，阻止佔塔拉克自輕生，並迅速確認他就是縱火案的嫌犯，把他帶往警局調查，佔塔拉克目前被指控謀殺未遂罪。事實上，這並非今年泰國發生的第一起縱火案件，2月時一名男子在寺廟縱火焚燒前妻的新男友，導致其死亡；9月一名男子在跟前女友分手2個月後，放火燒毀她的汽車。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



