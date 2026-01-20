超商開運鮮食迎馬年 吃鮑魚送黃金 折現抽抽樂登場

全家推出「紅運烏魚子紹興飯糰」等6款開運鮮食登場，加碼買指定鮮食抽10萬元黃金、8.8萬永豐金證券股票禮品卡。（全家提供／朱世凱台北傳真）

農曆新年倒數，全家看好民眾喜愛開運、招財等喜慶寓意，打造一系列年節鮮食營造應景氛圍，嘗鮮還有機會抽價值10萬元黃金；7-11更開賣神明加持好運商品，不管是美食還是求財周邊都買得到。

全家將象徵富有與豐收的福氣魚、年年有餘的鮑魚、寓意大吉大利的雞腿入食，推出6款開運鮮食，主推「鮑滿福氣中華燴麵」嚴選鮑魚、火腿與鮮蔬燴製而成，象徵新春開運、富貴盈滿，每份都可以吃到2顆鮑魚，誠意十足；瞄準年節祭拜需求的「蒜滷財運大吉腿油飯」，以木桶炊煮出Q而不爛的油飯，搭配經過炒製的金勾蝦及鮮香菇為配料，香氣四溢；「福氣魚四喜開運便當」以福氣魚和紅燒獅子頭的豪華雙主菜，迎來四喜開運的好彩頭；另外還有象徵新春好運的「鴻運番茄湯麵」、豪邁使用兩片鱈魚排的「黃金雙層鱈魚招財堡」。

廣告 廣告

全家同步推出奢華系「紅運烏魚子紹興飯糰」，在金飯糰內餡包入帶有淡雅紹興酒香的濃醇烏魚子，鹹香飽滿、層次細緻，更把烏魚子變成高質感零食，推出「一口烏魚子」，將傳統的烏魚子切成方便入口的大小，再透過炙燒使其散發獨特的油脂香氣。全家Let’s Café攜手長期合作夥伴 UCC ，1月21日將開賣全新「阿里山極選綜合咖啡」，2月3日前享新品第2杯半價與App隨買跨店取299元優惠組，同時還推出限量版「黑金配」組合，買「一口吃烏魚子」搭阿里山極選綜合咖啡中杯美式 ／ 拿鐵合購，可享39元加價購優惠。

全家1月21日至3月3日推出凡購買任一件指定開運鮮食系列商品，就能拿一張抽獎券，會員分享全家App中的指定活動連結，只要親友成功登入，再贈分享者1張抽獎券，頭獎為價值10萬元的「開運黃金」，貳獎到肆獎為永豐金證券股票禮品卡，面額從8萬8888元、8888元到1000元不等。

7-11自1月21日起祭出一系列年節優惠與開運商品。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11自1月21日起祭出一系列年節優惠與開運商品，像是攜手五大宮廟推出1111元隨取卡，並首次祭出消費滿222元「滿額立折抽抽樂」最高折77元的創新玩法，自1月21日起至25日止全台門市櫃台結帳消費滿222元即可享有「折扣抽抽樂優惠」，最高有機會額外再立折77元，回饋達34％。

另1月28日起到3月3日止推出「金馬開運主題專案架」系列商品2件8折3件77折，像是「樂事麻油雞口味洋芋片」，全台首創麻油雞口味獨家新品，開袋香氣和入口味覺絕對衝擊，今年業者同樣推多款門市現貨紅包袋，推薦「趣味聖旨紅包袋」卷軸拉開滿滿誠意，還有限量16款超萌卡通明星紅包袋也推出兩種全新組合。鮮食則有與米其林必比登推薦名店「可口牛肉麵」合作推出的「紅燒牛肉麵」，選用輸日等級鰻魚製作的「日式蒲燒鰻圓形飯糰」、與晶華酒店聯名開發奢華海味「富貴海皇羹」，以及過年祭祀人氣首選「馬上大吉雞腿便當」等商品。

7-11即日起至2月15日，於全台門市ibon開放預購「南投竹山土地公－開春納財添好運」以及「十二生肖招財印泥」系列周邊商品，宅配到府讓民眾免於奔波，也可輕鬆向神明祈求好運；另獨家攜手竹山土地公，推出可嵌入專屬錢母的「招財錢母寶座」，以及竹山土地公加持的「過爐開光招財貓」，民眾還可箱購「招財平安水」用作年節待客結緣。

更多中時新聞網報導

保健》搞混調味料竟是失智 篩檢要趁早

陳永樂：飛輪效應黏住粉絲

《人骨聖殿》新片冠軍《尋秦記》林峯來台謝票