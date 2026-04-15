超商限時咖啡買1送1、手搖半價 拿鐵加5元喝2杯

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全家響應世界地球日，蔬食品牌「植覺生活」推出包含飯糰、主食及輕食等5款蔬食新品。（全家提供／朱世凱台北傳真）

根據外部統計，台灣彈性蔬食人口超過7成，蔬食人口更超過300萬人，超商為迎接4月20日世界地球日，針對綠色飲食提供新選擇，訴求健康便利一次到位。

全家蔬食品牌「植覺生活」至今已陸續推飯糰、主食、沙拉、袋裝小吃等近80款鮮食，業績每年穩定成長2成以上，此次再以異國風味、經典風味復刻為開發核心，推5款蔬食新品，包含復刻台式街邊小吃的「鹽水G絲飯糰」，將蒜爆炒後拌入素雞絲與清甜筍絲，帶出層次豐富的解膩鹹香；主打異國風味的「打拋風味豆腐飯」；「黑松露野菇義大利麵」則將嚴選黑松露醬與濃郁奶油白醬完美融合，搭配野菇拌炒出自然鮮香。此外，同步推2款輕食餐點，包含「蔬菜烘蛋起司貝果堡」、「厚蛋時蔬握沙拉」，透過多樣化的蔬食商品，讓大眾在日常生活中也能透過蔬食餐點一起實踐減碳永續新生活。

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延續綠色飲食風潮，全家也提供早餐與下午茶時段健康新選擇；根據內部銷售觀察，廣受好評的石臼軟歐麵包系列主要購買者為女性消費者，參考日本便利商店趨勢，首度將軟歐麵包以「切片」型態呈現，包含「滿滿果乾切片軟歐」、「濃可可紅寶石切片軟歐」、「法式芥末籽脆腸軟法」；另外，全家與萬歲牌獨家合作推4款「杯裝即食」新商品，鹹食部分首推「活力野菜風味」燕麥粥，其添加高纖蔬菜與脆口堅果，並另有西式玉米濃湯為基底加入黃金玉米粒的「黃金玉米風味」；甜食則有「堅穀力莓果口味」及「堅穀力原味」。

7-11於4月15日至28日推出購買指定商品享OPENPOINT點數3倍送及CITY燕麥系列飲品第2件半價，不可思議茶BAR使用自帶杯購買指定飲品立折15元，4月15日起活動期間寄件即送「可生物降解寄件袋」等多元優惠活動，也透過「把愛找回來」公益募款平台攜手環境保育團體守護生態。

7-11即日起至28日推出購買「天素地蔬」指定商品享OPENPOINT點數3倍送及指定商品優惠。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11自有鮮食品牌「天素地蔬」涵蓋一日三餐需求，與知名綠色餐飲品牌主廚共同研發素蔬食料理，近期再次攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」推出「南洋風味咖哩飯」、「菇菇毛豆飯糰」，4月15日至4月28日同享「天素地蔬」指定商品OPENPOINT點數3倍回饋，並於全台超過400間天素地蔬複合店推出多款素蔬食零食和解饞小點。

CITY TEA燕麥奶茶系列再度回歸，提供「燕麥奶茶」與「燕麥奶青」兩種選擇，4月15日至28日期間加入CITY TEA 60元以上品項第二杯半價優惠，自帶杯再省5元；4月24日至26日更限時加碼任選2杯燕麥奶茶系列只要100元，現省60元相當有感；另外，!＋？ CAFE RESERVE＋TEA不可思議茶 BAR也同步響應，4月15日至28日購買75元以上飲品享單杯省10元，使用自帶杯還可再現折5元。

萊爾富推解暑飲品好康，4月28日前拿鐵全系列同價位、冰熱任選享第2杯5元，還有特大杯美式等買1送1。OKmart於4月15日推OKCAFE「極淬莊園系列」大杯買2送2，嚴選精品莊園豆萃取，風味層次分明，同樣是消暑好選擇。

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