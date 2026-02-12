超商隨處可見！「3種食物」加速老化、代謝變差 醫示警：果汁也上榜
記者鄭玉如／台北報導
現代人都希望永保青春，但錯誤的飲食方式可能加速老化。胃腸肝膽科醫師陳宣位指出，代謝率下降並非年齡必然，而是許多人的慢性「飲食自殺」。尤其有3種食物，在便利商店或外送平台隨處可見，長期食用會增加身體負擔，甚至從細胞層面偷走代謝的火種。
陳宣位在臉書粉專表示，第一種是偽裝成健康食品的「含糖液體」，無論是宣稱健康的果汁，還是添加代糖的機能飲料。果糖在體內的代謝途徑與酒精類似，它會直接進入肝臟，並轉化為脂肪。這種脂肪不只存在於皮下，還會浸潤內臟，當肝臟被脂肪塞滿，能量調度中心就會癱瘓，代謝自然停擺。
第二種是「高度精煉的植物油」。現代加工食品中充斥大豆油、玉米油等，這類油脂富含Omega-6脂肪酸。適量食用並無害，但當比例失衡，就成了引發全身性微發炎的導火線。發炎反應會損壞細胞線粒體，而線粒體是身體的發電廠，當線粒體功能下降，攝入的熱量更容易以脂肪形式儲存，而非有效轉化為能量消耗。
第三種則是「超加工澱粉」，不只是白米、麵食，還有被磨成粉、重新塑形、添加柔軟劑與色素的麵包與餅乾。這類食物幾乎不需要消化，進入體內後，導致血糖波動大。胰島素為了壓制血糖，會強制將身體切換到「儲存模式」。有些人習慣早上吃含糖穀片或精緻麵包，就像是在早晨八點關閉了身體燃脂的開關。
更多三立新聞網報導
除夕10大禁忌！做錯害破財 命理師揭「開運秘訣」：整年有錢花不完
出國慘中鏢！飛日本遇「A、B型流感雙夾攻」 赴韓小心「1疾病」害發燒
一次激戰竟長花椰菜！醫點名「性病4地雷」 聽「我很乾淨」快點逃
阿嬤煮菜不放鹽「血壓仍狂飆」！營養師見調味料秒懂：藏高鈉炸彈
其他人也在看
維生素C是蘋果20倍！棗子「1吃法」最護腎 吃錯像吞厚片吐司
棗子富含維生素C，含量是蘋果的10至20倍，被譽為「美容師與免疫保鑣」。然而，營養師曾建銘表示，過量食用棗子可能導致脹氣。對於腎臟病患，建議每日上限2小顆並切塊食用；容易脹氣或腸躁症患者應避免空腹吃並細嚼慢嚥。糖尿病患者則建議1大顆或2小顆，並作為餐間點心，切勿飯後立即食用。
不是油害你胖！醫揭「最爛早餐公式」：一堆人以為很健康 牛奶＋雞蛋上榜
你以為早餐清淡＝健康？早餐最怕的不是吃油，而是「該啟動的系統沒被啟動」。重症醫師黃軒指出，很多人早餐不是亂吃，是「吃得太乖」。乖到膽囊不敢動、血糖沒節奏、代謝整天卡關。 最傷身的早餐型態 其實有共同點 不是油條，不是燒餅，而是這個核心問題：「吃了，卻沒給身體任何明確指令」。經過一整晚 8–10 小時空腹後，你的身體其實在等三個訊號： ．碳水化合物→告訴大腦：今天要開始運轉了．蛋白質與脂肪→促進膽囊收縮、穩定血糖．足夠熱量比例→重置代謝節律 如果早餐缺了其中一角，後果不是立刻不舒服，而是長期代謝錯拍。 這3種「看似無害」的早餐？ 1、牛奶＋雞蛋問題不在蛋白質，而在「只有蛋白質」。這組合很常被當成「模範早餐」，但生理學上其實有陷阱，幾乎沒有碳水化合物：．胰島素訊號不足．蛋白質被迫拿去「當燃料」而非修復長期如此，肝腎代謝負擔上升、精神效率下降。重點不是不能吃，而是「不能只吃」。改法：牛奶＋雞蛋＋全麥麵包／燕麥／地瓜。 2、清粥＋醬菜最容易被誤會的「養生早餐」，真正的問題不是清，而是「太單向」：．高鈉、低蛋白．幾乎沒有脂肪膽囊收縮素（CCK）刺激不足。經過一夜濃縮的膽汁，如果早上沒有適度脂肪刺
一次激戰竟長花椰菜！醫點名「性病4地雷」 聽「我很乾淨」快點逃
許多年輕人因一時衝動發生親密行為，結果染上性病。泌尿科醫師陳鈺昕提到，每年寒假後是診間人潮的高峰期，他根據看診個案統計出「寒假性病排行榜」，並提醒4大砲友地雷行為。尤其遇到對方說「不用戴啦！我很乾淨」，建議立刻拒絕，以免中招。
男太胖被分手 3個月瘦成大帥哥血糖血脂變正常，怎麼瘦全公開
106公斤男「被分手」，前女友嫌他太胖堅決分手，失戀的打擊讓他下定決心改變，開始密集健身，並且戒吃2種食物：鹽和油，3個月後他不只狂瘦，而且血脂和血壓快速下降回復正常，體脂率降到12％，身材精實又帥氣
錢再多都沒用！他因女兒「這1句」心軟 晚年重返職場：差點流落街頭
在經濟壓力日益沉重的時代，許多父母即使退休，仍選擇為子女分擔生活重擔。日本東京一名68歲、曾任地方公務員的中川康一（化名），原以為35年的公職生涯能為自己換來安穩晚年，未料退休短短三年，卻因接連不斷的支出壓力，被迫重新投入職場。
男每晚尿10次 醫一檢查「驚見3病夾擊」：難治了
應留意排尿異常，顧家醫療總院長顧芳瑜醫師分享病例，有7旬老翁晚上尿尿很多，尿量超過全日總量的三分之一，已嚴重影響睡眠。至泌尿科就診後，發現有攝護腺肥大、夜間多尿症、膀胱過動症，治療難度較高，無法直接靠給藥，得先以手術改善攝護腺肥大，接著再處理膀胱過動及夜尿問題。
海鮮二代餐餐內臟黑白切配啤酒 僅45歲手腳滿布痛風石
45歲的傅先生從小家中賣海鮮，常把賣不完的魚蝦煮成海鮮鍋當三餐，成年後習慣在路邊麵攤點內臟黑白切配啤酒，十多年前開始反覆腳趾紅腫劇痛，如今手腳關節嚴重變形，痛風石大如十元硬幣，走路困難。
連三天高溫近30度！除夕轉濕涼 下週春節天氣出爐
吳德榮指出，期間西半部地區清晨及金門、馬祖易出現霧氣，交通往返應提高警覺；花東地區及恆春半島則偶有零星降雨機率。各地預測氣溫方面，北部約12至28度，中部11至30度，南部12至31度，東部12至28度。至於年節期間天氣變化，最新模式模擬顯示，除夕16日下午起東北季風南下...
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
延緩退化性膝關節炎 嘉醫授三訣竅讓關節不卡關
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】年齡增加、長期過度使用、膝蓋受過傷及體重過重是造成膝關節退化常見 […]
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
家樂福15年員工陳彥廷＂高學歷＂ 曝當年沒走電子業原因
政治中心／王云宣、李志銳 台北報導民眾黨三蘆選區議員初選，素人陳彥廷，以黑馬之姿，爆冷擊敗黃國昌子弟兵周曉芸，民視新聞昨天傍晚獨家找到陳彥廷本尊，他強調會參選到底，不過外界也好奇，高學歷的他，為何畢業至今都在家樂福工作？對此他給了答案，也透露最快周六就會展開第一個選舉行程。
連假前飆27度！過年「這天」轉冷急凍 降雨熱區曝光
今（12）日各地天氣仍偏涼。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，明日起至小年夜（15日）前，冷空氣強度將持續減弱，氣溫逐日回升；不過除夕晚間及大年初五（20日）受鋒面通過與東北季風影響，冷空氣略為增強，夜間氣溫將再度下降，清晨感受偏冷。
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。
第2個2千萬頭獎刮出 一對姊妹挑尾數15中獎
[NOWnews今日新聞]春節限定刮刮樂「2000萬超級紅包」，今年有10個頭獎、1200個百萬大獎，其中首個頭獎2000萬在基隆被刮出，台灣彩券公司今（12）日再透露，第2個頭獎2000萬元也在新竹...
台灣人過年出國首選曝光！「1城市」訂票率翻6倍
生活中心／李明融報導農曆新年將至，國人海外旅遊熱情徹底引爆，最新數據顯示，2026年春節期間出境機票預訂量呈現爆發式增長，其中韓國「濟州島」以翻漲超過6倍的驚人數據奪下成長冠軍，躍升為黑馬城市，與日本札幌、福岡及韓國釜山等城市共同領跑春節市場。為了因應這波高峰，桃園機場已提前部署長達18天的疏運計畫，預估總運量將高達274萬人次，並規劃增加179架次加班機，全力投入運能以應對後疫情時代最強勁的海外旅遊需求。
鴻海尾牙／郭董豪發1億10人分得！4員工不在場痛失千萬遭重抽：此生最痛
全台灣最遙遠的距離，不是生與死，而是「1,000萬」掛在螢幕上，你卻不在現場！全球科技龍頭鴻海（2317）今（12）日在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，創辦人郭台銘豪氣投下震撼彈，準備總額「1億元」的創辦人特別獎，現場抽出10位每人爽領「1,000萬」現金的超級幸運兒。
梁朝偉日本機場社恐症發作！惶恐神情茫然 劉嘉玲一旁「超淡定」成亮點
金獎國際巨星，影帝梁朝偉與劉嘉玲相識相戀超過36年、結婚17年，始終被視為演藝圈模範夫妻。近日兩人現身日本北海道新千歲機場被網友「野生捕獲」，一段通關畫面曝光意外掀起熱議，被笑稱是「社恐I人 vs 社牛E人」經典現場版。
16歲女手腳脫屑！醫檢查：梅毒感染
[NOWnews今日新聞]情人節將至，聚會與親密互動頻率增加，加上交友軟體盛行，若再合併酒精或藥物影響，容易降低防護警覺，增加不安全性行為的風險。土城長庚醫院感染醫學科主治醫師蘇家彬指出，近年臨床觀察...
發錢了快刷存摺！一早近4萬元入帳「5年內沒申請充公」 明連發3筆津貼
勞動部勞工保險局行事曆顯示，2月共發放多筆款項，今（12）日發放國民年金保險生育給付，符合資格者記得刷存摺確認，明日還有連續3筆款項進帳。