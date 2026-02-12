超商隨處可見！「3種食物」加速老化、代謝變差 醫示警：果汁也上榜

記者鄭玉如／台北報導

現代人追求永保青春，但錯誤飲食會加速老化。長期攝取含糖飲料、精煉植物油、超加工澱粉，易引發脂肪堆積與血糖波動，損傷線粒體，降低代謝率。（示意圖／PIXABAY）

現代人都希望永保青春，但錯誤的飲食方式可能加速老化。胃腸肝膽科醫師陳宣位指出，代謝率下降並非年齡必然，而是許多人的慢性「飲食自殺」。尤其有3種食物，在便利商店或外送平台隨處可見，長期食用會增加身體負擔，甚至從細胞層面偷走代謝的火種。

陳宣位在臉書粉專表示，第一種是偽裝成健康食品的「含糖液體」，無論是宣稱健康的果汁，還是添加代糖的機能飲料。果糖在體內的代謝途徑與酒精類似，它會直接進入肝臟，並轉化為脂肪。這種脂肪不只存在於皮下，還會浸潤內臟，當肝臟被脂肪塞滿，能量調度中心就會癱瘓，代謝自然停擺。

第二種是「高度精煉的植物油」。現代加工食品中充斥大豆油、玉米油等，這類油脂富含Omega-6脂肪酸。適量食用並無害，但當比例失衡，就成了引發全身性微發炎的導火線。發炎反應會損壞細胞線粒體，而線粒體是身體的發電廠，當線粒體功能下降，攝入的熱量更容易以脂肪形式儲存，而非有效轉化為能量消耗。

第三種則是「超加工澱粉」，不只是白米、麵食，還有被磨成粉、重新塑形、添加柔軟劑與色素的麵包與餅乾。這類食物幾乎不需要消化，進入體內後，導致血糖波動大。胰島素為了壓制血糖，會強制將身體切換到「儲存模式」。有些人習慣早上吃含糖穀片或精緻麵包，就像是在早晨八點關閉了身體燃脂的開關。

