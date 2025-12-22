超商雙雄搶外食商機 統一超衝刺鮮食營收目標500億

（中央社記者何秀玲台北22日電）外食人口增加，超商雙雄鮮食戰場持續升溫，平均每2週就祭出鮮食新品，成營收動能之一。統一超表示，透過多元雞蛋商品、東南亞料理、台式小吃、蛋白質輕食、熱鍋即食、百元內加量與甜點IP化等7大趨勢，估算鮮食營收今年目標上看新台幣500億元。

根據統一超法說會資料，鮮食營收占比逐年增加，預估今年營收占比約25%。統一超今天透過新聞稿指出，透過鮮食7大趨勢衝刺業績，蛋品為超商最強帶路雞之一，因許多人到7-ELEVEN購買三餐都會「加一顆蛋」，每年可賣出上億顆雞蛋。

廣告 廣告

統一超指出，今年最具話題當屬「半熟蛋」莫屬，為搶攻懶人經濟，目前已在600間門市引進免剝殼的「動福滷蛋」，以及接下來將擴大販售的水煮蛋搶市。

第2趨勢為東南亞口味鮮食商品，銷售已連續3年雙位數成長，今年夏天除了與泰式餐廳聯名系列商品之外，也首度著重印尼料理，冬季推出的越式餐點，已熱賣超過10萬碗；第3是台式小吃，品項數已較3年前成長1成，每年平均可創下20億元營業額。

第4是健康輕食，包括機能型點心和雞胸肉商品都有不錯銷售成績；第5為搶攻「熱鍋夾經濟」，小小一鍋蒸鍋含金量高，已創下千萬元業績，包括每年熱賣的蒸地瓜與蒸玉米，已在交通轉運、醫院型門市等商圈拓展。

第6為鮮食商品增量，統一超指出，今年受股市波動、消費氛圍相對保守情況下，9月推出多款鮮食商品增量提案，也在今年底前推出每2週一次的商品加量10%至20%「加量不加價」商品優惠；第7為甜點，7-ELEVEN於2023年起推出冷藏「甜點專櫃」強化結構，甜點平均每年可創造逾億元業績。

全家表示，差異化鮮食為業績成長關鍵動能，今年主要掌握體感需求、節慶環境商機，並深耕品質構造改革、跨界聯名開發、健康需求對應3大策略，也讓鮮食占整體營收3成以上。

其中，自有鮮食品牌部份，義大利麵、飯糰、甜點都陸續推出多款新品，其中又以聯名效益最為顯著，帶動相關品類業績穩定上揚。隨著消費者健康飲食需求日益上升，健康志向系列因應熟齡族群飲食需求，也推出相關健康飲品等皆有不錯銷售成績。（編輯：潘羿菁）1141222