超商雙11開戰 7-11取貨送i17 pro 全家夯品下殺1元
雙11網購節買氣持續升溫，7-11觀察10月下旬門市海內外包裹寄取件需求明顯增長，於是推多重回饋支援海內外電商平台，有機會抽最新iPhone17 pro max；「全家行動購」去年雙11檔期業績成長近2成，今年以多時段、多波段的活動設計，即日起到11月11日天天都有買1送1限時快閃。
7-11國際交貨便自11月12日至11月25日連續14天推出寄件送11元7-11購物金；跨境店取合作平台11月7日起獨家新增日本人氣的札幌藥妝，另還有大國藥妝、SUGI、Mercari、蝦皮跨境等跨境電商，皆可串接7-11店取服務；此外，即日起至12月23日止海內外網購選7-11取件可參加OPENPOINT App小七集點卡推出的「安心取與帳單繳費集點GO」活動，集滿點數可抽最新iPhone17 pro max、鎮金店金元寶等豐富獎項。
7-11即日起為不同電商客製化推出到包裹店取送獨家好禮活動，贈禮清單精選CITY CAFE美式、CITY TEA琥珀小葉紅茶等熱銷單品，獨家合作平台包含蝦皮購物、蝦皮跨境、momo、PChome、旋轉拍賣、賣貨便等人氣電商平台，只要符合平台活動資格、到7-11完成取件服務，就能搶限量咖啡、茶飲與美食。
全家一次串聯「比比昂」、「買跨買（跨境直購）」、「全家行動購」3大電商平台推雙11年終大促，好康包括「比比昂日貨」整個11月都享有爆品1元、指定商品新客0元購優惠。11月登陸全家會員App首頁的跨境平台「買跨買（跨境直購）」，則主打居家用品、風格雜物、療癒小物，上架超過百萬件的多元境外夯品，歡慶新平台開張，雙11當天全站0元免運，即日起至11月13日還享有全站滿499元免運補貼。
去年6月進駐「全家」會員APP的「比比昂日貨」專區，上線一年吸引逾280萬人次使用，雙11活動期間，人氣爆品周周下殺1元起，像是「Calbee 卡樂比卡樂先生洋芋條明太起司風味 38g」只要1元，新會員再享指定商品0元優惠，婆婆媽媽喜愛的「虎牌 IH電子鍋」下殺43折，原價4800元、特價2099元。
「全家行動購」11月11日凌晨00：00－01：59、上午10：00－11：59、下午15：00－16：59三時段開放滿百折50的「整點早鳥5折券」，晚間時段18：00－23：59輸入優惠碼「FM90」或「FM85」，消費滿688享9折、滿1688再享85折，最高可折抵1688元。除了雙11當天，整個11月再祭出三波超殺回饋，暖身第一波，11月5日至11月10日天天進站簽到領優惠，連續6天再發送200元折價券；單日限定第二波，11月12日單日限定「返場日」滿1111元折150元；返場第三波，11月12日至11月25日「返場購」滿1299元享好禮三選一。
活動期間推出1111元均一價專區，熱門商品最低下殺62折起，如「船井生醫－晶擊對策EX代謝錠」原價1780元、特價只要1111元。不僅如此，至11月11日前，天天都有買1送1限時快閃，「鮮芋仙嫩仙草凍飲」2箱720元，換算每瓶只要15元，NINE WEST直條28吋前開式旅行箱，11月11日當天夜殺原價6980元、特價5933元，再送20吋登機箱。
