超商雙12衝刺 全家夯品5折起 7-11豪送日韓機票

迎接雙12與年末節慶送禮、尾牙採購旺季，超商線上連環送促銷火拼，7-11不只請喝百杯咖啡，更有機會帶走日韓機票；全家夯品下殺5折起，滿額也有購物金可拿，讓年末囤貨更划算。

7-11 i預購「雙12年終盛典」即日起登場，延續雙11與黑五買氣，至12月14日止指定商品加贈10％、111點、711點，最高加碼2000點OPENPOINT點數回饋，再搭配首購優惠或刷uniopen聯名卡，最高可達37％點數回饋；12月12日當天i預購更加碼祭出「iPhone 17全系列7％點數回饋」一日限定活動，入門款也能穩拿2000點OPENPOINT。

iOPEN Mall即日起至明年1月1日展開「1212年終大回饋」，除全站超取免運外，活動期間限時消費滿萬元加碼回饋600點OPENPOINT，下單並選擇超商取貨還有機會抽中「年終犒賞大禮包」，獎項包括120杯中杯拿鐵或大杯美式，滿額5千元再抽最大獎日韓雙人來回機票。

全家電商平台「全家行動購」祭出多重優惠，多款夯品下殺5折起，即日起至明年1月6日，滿額登記再抽12％購物金；指定商品選擇店取滿888元，加贈情人抽取式衛生紙乙串；12月12日當天，上午10：00起至晚間23：59，全家電商平台「全家行動購」再推出雙12一日限定優惠，美食／3C／生活／美妝等指定品項，享輸碼折扣「FM90」，單筆消費滿688元享9折優惠（折抵上限1688元）；美妝／3C家電指定組合商品，消費滿2222元再送100元購物金。

