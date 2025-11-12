超商雞胸肉打開就吃？營養師警告「4習慣」恐害肉毒桿菌中毒 豆製品也要注意

【健康醫療網／編輯部整理】小芳今年三十出頭，平時工作繁忙，但最大的困擾不是工作壓力，而是「反覆性的陰道感染」。每隔一兩個月，她就會因為搔癢、灼熱感、分泌物異常或異味而痛苦不堪。最讓她挫折的是，即使去看醫生、乖乖用藥，症狀還是會一次次復發。久而久之，她開始懷疑是不是自己「不夠乾淨」，甚至影響到夫妻感情與自信心。對此，國泰綜合醫院婦產部生殖醫學科謝耀德分享並解開這個迷思。 陰道感染反覆復發不是不衛生 對症下藥才能避免惡化 謝耀德醫師表示，造成陰道感染反覆復發的原因很多，包括免疫力低下（如常熬夜、長期壓力大）、治療不完全、伴侶沒有同步治療、潛在疾病如糖尿病或免疫疾病、甚至荷爾蒙變化，都有可能造成陰道感染一再復發。事實上，反覆性陰道感染並不代表女性「不衛生」。許多人以為清潔得不夠，於是頻繁使用私密處清潔劑，卻往往適得其反。陰道本身存在「乳酸菌防護系統」，能夠維持健康的酸鹼環境；過度清潔反而會破壞菌相平衡，把好菌沖走，讓壞菌更容易趁虛而入。 若沒有針對真正的原因處理，對症下藥，再多次的治療也可能只是暫時緩解。這也是為什麼有些患者會覺得「怎麼一直看醫生、一直用藥，都還是沒好？」。更值得注意的是，若

