超商領普發1萬！ 7-11週週有驚喜 全家咖啡買2送2





普發現金1萬登記第2日，7-ELEVEN和全家紛紛祭出優惠，凡是在店內ATM（自動提款機）領取普發現金的消費者，每週享小白單購物優惠。

統一超商表示，自11月17日起至12月14日止，到全台超過7200家7-ELEVEN門市內的中國信託ATM領取普發現金，每週都可享有不同的小白單優惠，包含等精品美式、特選拿鐵、美式、可口可樂纖維+、農心辛拉麵、韓國熊津紅蔘飲等多款熱門買2送2商品優惠。

全家便利商店則表示，自11月17日至12月31日，在全台「全家」店舖內使用台新、國泰世華或玉山ATM完成「全民+1 政府相挺」普發現金領取，即可獲得商品優惠券（小白單），放大普發1萬。

其中，全家商品優惠券內容包括：Let’s Café大特濃美式、大特濃拿鐵同品項買2送2、Let’s Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋49元系列買2送1、大單品美式、大單品拿鐵同品項買1送1，以及bb.q專屬優惠，優惠券使用期限至2026年1月7日。

