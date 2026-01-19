超商領貨遇詐騙！店員見「這3字」秒攔阻 黑名單曝光

一名網友超商領貨遇詐騙，所幸店員發現包裹寄件人可疑，立即阻止付款，替她守住荷包。（示意圖／翻攝自Pexels）





詐騙手法日益翻新，讓不少民眾容易上當。一名網友近日在社群平台Threads分享，她收到領貨簡訊到超商取件時，店員發現包裹寄件人可疑，立即阻止付款，幫她省下1888元，守住荷包。貼文曝光後，也有不少內行人分享可疑廠商名單。

超商詐騙包裹猖獗

原PO表示，她平時網購都有印象，但有時事情太多容易忘記，某天收到領貨簡訊就直接跑去超商取件。當下店員覺得寄件人可疑，主動阻止付款，替她守住荷包。包裹廠商為「萬事宜」，金額1888元。原PO指出，願意公開經歷，是希望幫助其他收到類似詐騙簡訊的網友，也感謝細心店員的提醒。

對於如何判斷詐騙，原PO提供幾點經驗，首先是自己不記得有購買任何商品，再來包裹是跨境寄送，接著詢問店員賣場名稱，最後上網查詢該賣場資訊。

貼文曝光後，也釣出不少受害者分享經驗：「剛被騙1880元，名牌電器結果送來假貨」、「我也收到詐騙包裹金額，也是1888」。內行網友則提供判斷詐騙包裹的關鍵特徵，包括配編號開頭為7M、73M、73N，標示「非賣家」或「XX代寄」、跨境包裹、土黃色膠帶包裝、客服為Line ID等。常見物流公司包括鑫金代寄、奇鑫代寄、圓通、達裕國際、萬事宜、夢想家、心誠、宇鴻、旭揚、宏瑞、飛鳥、雅優、騰風、鑫鑫、百靈鳥、速壹倉、浩億達、遠成達、夢啟航、鑫騰躍、七七國甲、中原集運、天翼國際、桃園三倉等。

此外，有網友提醒，就算不小心付款，也可透過7-11退貨。根據7-11安心取官網，消費者若透過便利商店取貨的包裹懷疑遭詐騙，可提出退貨申請；若為國內購物平台（如蝦皮、momo、PChome、Yahoo等）購買，立案後會協助通知平台客服，但退貨仍由平台辦理。

