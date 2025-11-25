超商首度「大閘蟹現蒸服務」！加39元現場開吃 還有免費現烤牛排

【記者莊偉祺／台北報導】超商也能現場吃秋蟹了！7-ELEVEN宣布，於Fresh門市開賣大閘蟹，更首度有「大閘蟹現蒸服務」，購買大閘蟹後加購39元，可在專屬客席區享用現蒸大閘蟹，另有「免費現烤牛排服務」。

7-ELEVEN繼去年首創於Fresh門市開賣「大閘蟹」熱議，今年也將於11月26日起在全台5間Fresh門市開賣大閘蟹，每隻大閘蟹重達5.3至5.8兩，嘗鮮價559元，期間限定售完為止。

同時，更首度於2間門市限定首度推出「大閘蟹現蒸服務」，民眾購買大閘蟹後於現做餐飲區加購39元，即可在專屬客席區享用現蒸大閘蟹。

另7-ELEVEN指出，今年擴大有機蔬菜展店，目前已導入至近4000家門市，其中完整導入生鮮蔬果、肉品海鮮等食材的「Fresh」店型也開創了全新體驗場域。這次提供逾30種現做餐點的康橋、愿橋Fresh門市，今年除創新提供「大閘蟹現蒸服務」外，更獨家推出「免費現烤牛排服務」，民眾到門市選購指定品項「美國安格斯菲力牛排」、「美國安格斯牛小排」、「澳洲穀飼無骨牛小排」、「澳洲穀飼嫩肩牛排」，無須加價即可享用專人現場代烤牛排，大閘蟹上市期間更能自由搭配「大閘蟹+牛排」的海陸雙饗組合。

部分Fresh門市開賣大閘蟹，每隻嘗鮮價559元。7-ELEVEN提供

7-ELEVEN Fresh門市資訊

Fresh康橋門市（現做餐飲）：台南市永康區東橋八街96號

Fresh亞萬門市：台南市安平區永華路二段812號1樓

Fresh首府門市：台南市南區開南里新和東路138號1樓

Fresh湖美門市：台南市中西區和緯路五段55號

Fresh愿橋門市（現做餐飲）：高雄市仁武區高楠里霞海路378號

Fresh千塘門市：桃園市觀音區莊敬路377號379號

部分門市選購指定品項，加價即可享用專人現場代烤牛排服務。7-ELEVEN提供

超商Fresh店型導入生鮮蔬果、肉品海鮮等食材。7-ELEVEN提供

