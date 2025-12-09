超商馬年福袋爆紅！一袋200元內容物曝光 萬人讚翻：秒回本

萊爾富馬年福袋被發現已在不少門市開始販售，一袋200元十分超值。（業者提供／朱世凱台北傳真）

每年農曆新年，超商都會販售福袋供民眾試手氣，未料農曆年還沒到，社群就已有大批人熱議萊爾富福袋，原來業者不只搶先推馬年發財卡，多家門店也開始買得到「2026馬年福袋」，一袋售價200元，內容物豐富外，還以保冷袋設計擄獲婆媽的心，購買還有機會抽台積電、輝達股票，讓不少人直呼是歷來最佛心的福袋，「這價錢完全可以，馬上回本！」

有網友在臉書社團「全家便利商店 ／ 7-11 超商新品＆好物分享區中」表示，自己近日逛店時，忽然發現萊爾富提前販售馬年福袋，外型以藍粉色設計呼應品牌Logo配色，且為保冷袋設計，裡頭零食也十分豐富還外加抽獎券，「很大又美美的保冷袋＋這堆零食飲料＋兩張抽獎券！才200元！保冷袋空間很大可以裝很多，還不買爆！」

也有網友發文說，今年萊爾富誠意十足，保冷袋設計相當實用外，內容物也是人氣零食，不怕沒人吃，抽獎券還有機會抽股票，不只超越品牌去年的福袋商品，也讓其他競業備感壓力。貼文一出吸引破萬人按讚，有網友大讚「袋子的配色很可以耶，質感加分」、「200也太好入手了」、「設計有拉鏈真的很實用」、「200塊有這些東西算是很超值了」、「居然還有放日本餅乾在裡面，那個單價很高的說」；不過也有人表示，「覺得滿容易髒的，類拋棄式」、「內容物可以再加油」。

