超商馬年福袋爆紅！一袋200元內容物曝光 萬人讚翻：秒回本
每年農曆新年，超商都會販售福袋供民眾試手氣，未料農曆年還沒到，社群就已有大批人熱議萊爾富福袋，原來業者不只搶先推馬年發財卡，多家門店也開始買得到「2026馬年福袋」，一袋售價200元，內容物豐富外，還以保冷袋設計擄獲婆媽的心，購買還有機會抽台積電、輝達股票，讓不少人直呼是歷來最佛心的福袋，「這價錢完全可以，馬上回本！」
有網友在臉書社團「全家便利商店 ／ 7-11 超商新品＆好物分享區中」表示，自己近日逛店時，忽然發現萊爾富提前販售馬年福袋，外型以藍粉色設計呼應品牌Logo配色，且為保冷袋設計，裡頭零食也十分豐富還外加抽獎券，「很大又美美的保冷袋＋這堆零食飲料＋兩張抽獎券！才200元！保冷袋空間很大可以裝很多，還不買爆！」
也有網友發文說，今年萊爾富誠意十足，保冷袋設計相當實用外，內容物也是人氣零食，不怕沒人吃，抽獎券還有機會抽股票，不只超越品牌去年的福袋商品，也讓其他競業備感壓力。貼文一出吸引破萬人按讚，有網友大讚「袋子的配色很可以耶，質感加分」、「200也太好入手了」、「設計有拉鏈真的很實用」、「200塊有這些東西算是很超值了」、「居然還有放日本餅乾在裡面，那個單價很高的說」；不過也有人表示，「覺得滿容易髒的，類拋棄式」、「內容物可以再加油」。
其他人也在看
舒華同款必收！SKECHERS品牌日大手筆祭雙重折扣 最殺清單一次看
每到年底就有今年一定要換一雙新鞋的念頭！但最近物價漲翻，買鞋還要斤斤計較划不划算，SKECHERS一直以超輕量、好走不咬腳、支撐度優秀聞名，不管是通勤、跑步、出國行程還是久站上班族，都能找到最適合足型的款式，之前捨不得出手的人看過來～這波SKECHERS 品牌日真的非常優惠，狂到不講會內傷，不只正價商品全面 8 折、還能領券再打 9 折，等於直接雙重折上折，買越多省越多，單筆滿 5,000 元還能再送路跑毛巾或腰包，全系列比平常便宜，還送這麼多滿額贈，完全是年底補貨最佳時機！Yahoo好好買 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
雙12優惠2025全攻略：飯店$12「這天開搶」、北海道星野渡假村4折起｜iHerb全站輸碼76折、Dyson洗地吸塵器現省破萬｜Longchamp人氣美包下殺5折【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025年末最強雙12購物節來臨！「揪愛Mei」整理30家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！Trip.com祭出12元飯店訂房價、KKday人氣樂園買1送1、iHerb全站輸碼76折、恆隆行Dyson洗地吸塵器限高省萬元...各品牌資訊不斷更新，一篇掌握12月所有優惠！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 2
聖誕跨年泡湯趣！2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...雙12限時折扣湯券買1送1、下殺49折
聖誕節與跨年期間，台灣各大溫泉區及飯店多會推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握年末難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
iHerb 2025雙12優惠｜折扣碼76折 冬天保健、保養洗沐、運動營養、膳食補劑...20大「寶藏商品」最低百元有找
萬眾期待的 iHerb雙12購物節終於登場了！即日起至12/15上午10點為止，限時8天給你2025年最終狂歡折扣。結帳輸入折扣碼【12BUY25】，全站商品不限金額立減24%，且不限金額消費，只要輸碼就能折。現在就跟著「揪愛Mei」小編的熱銷排行榜，一起掃貨掃起來！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 1
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 60
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 228
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 6
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 134
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 102
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 15
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1