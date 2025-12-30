超商馬年福袋開箱！豪抽特斯拉、BMW 輝達股票200元帶走

7-11新春福袋集結10大話題肖像與10大精品品牌，獎項包括3台Tesla、黃金、精品包等。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

新春將至，為讓民眾試手氣，超商馬年福袋陸續出籠，7-11分析，今年耶誕福袋目前實銷率已超過9成，於是2026年金馬年品項較去年擴增30％，大獎豪抽3台特斯拉，預估帶動整體買氣逾2成；全家福袋頭獎放送3台BMW，以開袋秒回本為主軸拉抬銷量。

7-11第一波開春福袋以門市現貨肖像福袋、歡樂包及OPENPOINT App限定精品福袋為主，豐富商品數量逾130款，攜手10大話題肖像以及10大生活精品品牌，共推限量32.3萬個實用用品組合，像是行李箱、燈芯絨拼接拖特包等形式，價格帶落在499元至1999元共7種，實體門市福袋與線上福袋將送出3台特斯拉、黃金與精品包等，買福袋集點還可再抽2026國際棒球賽事門票，1人中獎2人同行。全系列福袋、歡樂包將於2026年1月7日起於線上線下同步開賣，想要搭折扣更可於1月7日起至1月12日，使用指定支付工具結帳享有全店滿1111元立折125元優惠，還能再獲得指定好禮3選1。

全家福袋總計款式41款，將抽出頭獎3台199萬BMW純電運動休旅，總獎額突破2000萬。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家此次共推41款年節福袋，首波3款「2026潮流福袋」已於近日陸續開賣，延續不織布環保袋身設計，推出「馬年新春款、hahababy聯名款、懷舊茄芷袋款」全新設計，售價249元，主打「開袋回本4重回饋好康」，頭獎豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，總獎項價值突破2000萬元；「2026 新春福袋」內含市值逾250元8款人氣零食飲料組合，並隨袋加贈療癒或實用小物，有機會獲得泡泡瑪特公仔、藍牙音箱與中華職棒應援商品；福袋靈魂「抽獎券」即開即抽30台iPhone 17 Pro、黃金與全盈購物金等獎項；此外，今年首度結合金融投資概念，隨袋贈送永豐金證券股票禮品卡，隨機最高可得2599元存股開運金。

萊爾富「2026馬年福袋」有機會抽輝達／台積電股票。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富「2026馬年福袋」一開賣就掀起社群熱議，以保冷提袋設計很受好評，每袋售價200元，內容物有8個組合，每袋皆含6個實用商品，如餅乾、飲料、生活用品等，每袋福袋都附有一組抽獎序號，有機會抽輝達／台積電股票，並額外加贈隨機好禮。業者亦順勢推「楽玩多福箱」，每箱售價799元，即日起至2月22日限量開賣，全台限量5000箱，一次網羅多款高人氣IP，周邊商品也兼具實用性與收藏價值，包括冰箱貼、存錢筒等。

