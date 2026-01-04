超商「價格破壞者」LOPIA台灣沒日本便宜 總經理回應了

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）近年來在台灣積極展店，樂比亞總經理水元仁志更時常在網路海巡回覆，吸引不少忠實粉絲。近日有網友好奇，樂比亞在日本屬於「價格破壞者」等級的超市，在台灣卻不像日本那麼便宜，對此，水元仁志回應，等到門市數量增加、物流成本下降之後，一定會讓台灣民眾覺得物超所值，「這一點，我一定會實現。請大家拭目以待」。

原PO在Threads發文表示，樂比亞的商品價格在日本超市品牌中，屬於「價格破壞者」等級，比台灣人比較熟知的唐吉軻德還便宜，雖然台灣的樂比亞價格不像日本那麼便宜，但以鮭魚壽司來說也是值得一吃的等級，反觀台灣唐吉軻德的價格則是讓他不敢苟同。

對此，水元仁志回應，請台灣消費者再等一下，「等到門市數量增加、物流成本下降之後，雖然不敢說會做到『價格破壞』，但一定能讓大家覺得——『在台灣買到的日本商品，竟然能以這樣的品質、這樣的價格？』這一點，我一定會實現。請大家拭目以待」。

許多網友則紛紛回應，「超期待，而且希望以後能開自己一間單獨的店，不一定要在百貨裡面的那種」、「支持LOPIA在台灣到處都有，遍地開花！」、「希望有公司能有LOPIA禮券」、「目前在LOPIA買生鮮肉品已經有這個感覺了～絕對物超所值」、「你巡田水巡到我很佩服，決定追蹤，我希望年輕一輩要開店的朋友，真的要好好學習這樣的開店精神」。

