超商「美式免費喝」！領取方式曝 加碼咖啡買50送50
7-11推出優惠活動，前往愛・Sharing 官網製作賀卡分享給好友，即可獲得免費中熱美式咖啡乙杯。此外，家樂福即日起至11/21，在APP線上購物推出inlove Café美式/拿鐵「買50杯送50杯」活動。
7-11
即日起至11/18，前往愛・Sharing 官網製作賀卡分享給好友，即可獲得免費中熱美式咖啡乙杯。
11/12-11/25，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵任選「第2杯半價」。
7-ELEVEN推出萬聖節優惠，即日起至11/17到OPENPOINT APP領取優惠券，大杯熱厚乳拿鐵只要30元，大杯冰濃焙茶拿鐵也只要40元就喝得到。
全家
即日起至11/16，特大杯經典美式/拿鐵任選2件特價89元，經典冰磚拿鐵2件99元，柳橙香柚綠茶第2杯10元。
即日起至11/25，特濃咖啡大杯任選2杯99元。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
10/29~11/25，Hi café巧克力飲品同品項「買1送1」。
雙11購物節優惠！10/29~11/25，大美式38杯+茶葉蛋38顆只要1111元。大拿鐵30杯+茶葉蛋30顆只要1111元。
普發萬元咖啡同慶，11/11-12/23，大美式450杯只要10,000元(原價20,250元)，單杯只要22.2元；大拿鐵350杯只要10,000元(原價19,250元)，單杯只要28.5元；整買零取限定，每個會員限購一組，兌換期限至2027/12/23
家樂福
家樂福即日起至11/21，家樂福APP線上購物推出「inlove Café美式/拿鐵通通享有買50杯送50杯」，等同享買1送1優惠，可採取寄杯分批取。
延伸閱讀
「滿堂紅」麻辣鍋店闆娘涉助詐團「洗錢億元」！北院裁定羈押
築間撤出香港市場 3品牌陸續熄燈停損
國民年金要漲價了！明年元旦調漲 每月最高多繳84元
其他人也在看
NIKE鞋$1,111開搶！雙11一日限定價，結帳再79折，8大必搶、最省買法一次看
全年最低全場結帳再79折,限時24H挑戰賠售極限!專區獨家特談限時$999/$1111均一價鞋款，P6000指定款再加碼限量50點OPEN POINT點數，回饋後一雙只要$1611搶購NIKE指定款，手慢就沒了，趕快揪姊妹們一起來搶。Yahoo好好買 ・ 1 天前
聖誕交換禮物神隊友！$1000 預算買到名牌/限量品，二手競標攻略大公開
當聖誕鐘聲響起，空氣中充滿了節慶氣息時，你的腦中是不是也響起了警報：「交換禮物到底要送什麼？」尤其當預算被限制在 $500 到 $1000 之間時，要送出有創意、有質感，同時又不淪為「地獄禮物」的聖誕禮物，簡直是年度挑戰！傳統賣場的制式商品總是缺乏驚喜感，很難找到高 CP 值禮物。但今年，你可以當聖誕派對上的**「禮物神隊友」！我們將教你如何運用 Yahoo 拍賣的競標模式，將小預算發揮出大價值，用智慧為朋友挑選到高 CP 值的限量品**。Yahoo好好買 ・ 2 天前
《玩具總動員5》公開前導預告！平板電腦來爭寵嚇壞胡迪、巴斯光年
皮克斯動畫《玩具總動員5》自宣布籌製後掀起粉絲期待，如今公開首支前導預告與全新海報，預告中，可以看到玩具們對包裹內容相當緊張害怕，打開後竟是全新角色「莉莉板」，為高科技青蛙造型的智慧平板玩具，讓玩具們陷入3C危機。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
雙11入手3C家電內行人推薦款｜三星演唱會神機省萬元拿回饋 iRobot掃地機器人限時破盤價6,411元再送整箱衛生紙｜揪愛Mei推好物
雙11買什麼？身為最愛精打細算的「揪愛Mei」強力推薦，有換手機、換家電需求的人務必選在雙11下單。因為3C家電相對單價較高，平日廠商價格踩得硬，往往只有雙11品牌才有下折扣、平台送點數、信用卡送回饋，優惠疊加上去後會是年度最便宜的下單時間點。Yahoo 雙11正檔從11/7-11/11，11/12-11/16加碼返場優惠。「揪愛Mei」幫大家物色三星Galaxy S25 Ultra、Vivo X300 Pro演唱會神機，折扣超有感；濕冷冬天必備家電，國際牌熱泵除濕式滾筒洗衣機、日立除濕機也在雙11優惠清單中，現在買最省！Yahoo精選購 ・ 1 天前
不斷更新／高雄風雨變強！新光三越、夢時代越營業至17:30 全台百貨一覽
鳳凰颱風襲台，今(12)日全台11縣市、花蓮3鄉停班停課；夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店緊急宣布，今日營業時間至17:30，漢神百貨／漢神巨蛋購物中心也跟進營業至17:30，請民眾注意，《三立新聞網》為您整理全台百貨營業最新公告。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
星巴克買1送1、85℃買2送1！ 雙11咖啡優惠快收
雙11咖啡優惠！星巴克今日推出大杯飲品買1送1，85℃5款大杯指定飲品買2送1，小北百貨今日也有美式/拿鐵買1送1，快揪同事、好友一起享用。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發萬元今入帳！旅遊平台推999元機票開搶 迪士尼樂園買1送1
【記者莊偉祺／台北報導】全民普發現金1萬元今起入帳，旅遊平台搶年底出國商機推優惠，包含今起開搶999元機票可飛日韓泰、999元住國外飯店，還有環球影城、迪士尼樂園門票以及日本行程都有買1送1。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
大樂透開獎了！11/11中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114104期開獎重播請見下方。中獎號碼為11、16、42、47、44、24，特別號32。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
普發一萬入帳了！新光三越會員七成想犒賞自己 最愛買化妝品與服飾
政府普發一萬元正式入帳，新光三越迎來年底消費熱潮。新光三越今（12）日表示，預估將帶動11月業績成長5%，加碼萬元活動10天期間來客數近400萬，成長5%至10%。根據內部調查，超過一半會員表示「馬上就想花掉」這筆普發金，近七成受訪者要拿來犒賞自己，最想買的前三名商品為化妝品、服飾鞋包與餐飲。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
北北基桃不同調！桃園全市停班停課 7百貨、賣場照常營業
因應鳳凰颱風來襲，全台今（11日）多處停止上班上課，然而過往曾說要配合一日生活圈做出共同決策的北北基桃，這次也再度不同調，僅桃園市全市停班停課，讓家住桃園的民眾可以安心防災；儘管如此，桃園多家百貨、商場今仍表示會正常營業。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
雙11開跑爆買潮！momo訂單飆11倍、蝦皮直播熱潮吸近百萬人次
今年雙11購物節全面開戰，電商平台買氣爆棚。今日雙11，momo富邦媒（8454）《momo雙11你做VIP》開賣首小時全站訂單量飆升11倍；Yahoo購物受「普發萬元」紅利及高回饋刺激，黃金銷售更暴增6倍；蝦皮購物開跑8小時內破萬訂單翻34倍，跨夜直播觀看人次近130萬。各大平台3C科技、美妝保養、家電居家用品與保值收藏商品同步熱賣，掀起全民搶購熱潮，也讓中小賣家和環保無包裝商品買氣大幅提升。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
$1,111限量開搶！Avene雅漾限時5折起，保濕噴霧、精華、眼霜，超值攻略整理篇
限時下殺5折起外，還有$1,111限量搶購，趁現在買起來超划算。最近換季，皮膚特別容易乾癢、泛紅，甚至眼下小皺紋偷偷跑出來，超級困擾。對敏感肌或乾肌來說，每天的保養不只是補水，穩定膚況、減少不適也同樣超重要。從隨手噴的Avene活泉水，到清爽保濕的水凝霜、全效精華乳，再到眼周保養的B3彈力眼霜，以及全身舒敏霜，挑對保養品，就能簡單又有效的讓肌膚穩定下來。Yahoo好好買 ・ 22 小時前
辛龍花50元買樂透中1.2億 親曝「選號全靠劉真」：她帶給我福氣
【緯來新聞網】藝人辛龍自愛妻劉真過世後淡出鏡頭5年，11日突現身飛碟電台節目，首次對外分享這段時間以緯來新聞網 ・ 18 小時前
iHerb雙11優惠｜全站74折最後一天快上車！益生菌、維他命、魚油、膠原蛋白、黑瑪卡...「30萬好評」熱銷品最低200有找
一年一度的雙11購物節來了！全球最熱門的保健購物網 iHerb也來參戰啦！即日起至11/12，訂單結帳輸入折扣碼【SINGLES25】，全站商品通通74折！無低消、無指定品項，堪稱全年最佛優惠，趕快最後一天清空你的購物車！「揪愛Mei」小編精選三大熱銷品牌，好口碑與回購率更是有目共睹，跟著買不怕踩雷！Yahoo夯好物 ・ 15 小時前
今彩539開獎了！11/11中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114273期開獎，中獎號碼為31、05、19、34、39，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
運動衫穿搭『Swe潮日常』席捲時尚圈 GU開創秋冬新風潮
隨著秋意漸濃，空氣清新，城市街頭也悄然換上新裝。每到這個季節，不僅期待衣櫥煥然一新，更渴望嘗試過去未曾挑戰的時尚單品。GU今秋冬正式推出全新休閒服（Sweat；GU大學T系列）穿搭風格『Swe潮日常（スウェ活）』，引領舒適與時尚兼具的新潮流。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
大樂透頭獎飆6.2億！3星座運勢噴發 迎財富黃金期
大樂透頭獎飆6.2億！3星座運勢噴發 迎財富黃金期EBC東森新聞 ・ 1 天前
年底最後優惠！Klook、KKday雙11啟動 環球影城買1送1、海外商品1折
雙11不只是購物節，更成為旅遊電商年度關鍵「出擊時刻」。隨著台灣出國人潮持續回升、年底假期檔期逼近，Klook與KKday兩大平台紛紛端出促銷方案搶攻市場，從「樂園買1送1」、「飯店現折2千」到「會員日點數5倍回饋」，折扣戰一波接一波。Klook釋出什麼優惠？Klook今年雙11再度祭出「終極回饋」，活動延長至11月14日，全站天天推出全球樂園體驗買1送1、......風傳媒 ・ 1 天前
iHerb雙11優惠！養生保健指南！流感肆虐別輕忽免疫力：寶乖亞、維他命C、蜂膠、益生菌...破30萬好評保健品限時74折！養生茶飲、上班族紓壓好物一次看
入秋後早晚溫差加大，免疫力一不小心就下滑，偏偏最近流感病毒活躍，更得處處用心，做好第一道防線！iHerb現正推出健康補劑、運動保健輸碼8折的限時優惠，破30萬好評的人氣維他命、益生菌、魚油、蜂膠...一款比一款生火！還有秋季必備的養生茶飲、草本茶等各類紓壓飲品，同樣大受歡迎，訂單滿額享免運、最快一週送達！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
女人寵愛自己，把握雙11入手！保養禮物推薦！網友大推這款「國民乳霜」直降5折起、修護精華趕快買起來 | 揪愛Mei
女人無論在職場、家庭、育兒生活中總是勞心勞力，卻往往忘了疼愛自己。其實不用靠別人寵，我們也能好好愛自己，最簡單的就是從保養開始，讓自己變漂亮就能有好心情，保養更是一種溫柔對待自己的方式，能讓內心感受到愛與尊重。趁著一年一度的雙11超級折扣，跟著最會省錢的購物專家「揪愛Mei」來挑選一份珍貴的禮物，讓你散發閃耀動人的魅力！Yahoo夯好物 ・ 9 個月前