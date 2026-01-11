超商「飲」爆熱戰！果昔機現做玉米湯.無糖高山茶.燒仙草

台北市 / 綜合報導

熱飲商機，各家超商都在搶，吸引消費者來嘗鮮，有的主打用果昔機來 製作 玉米濃湯，也有業者是推出無糖的高山茶，或是甜滋滋的燒仙草來PK。而專家分析，這樣的模式除了考量銅板經濟，消費者可以花小錢獲得療癒，超商的便利性能提升消費者使用機會，進一步帶動店內其他商品的銷售。

玉米濃湯放進微波爐中加熱，緊接著掃完QR CODE送進果昔機中，等一會熱騰騰玉米濃湯出爐，能夠直接端著喝，有超商推出用果昔機做熱飲，要做出彷彿現煮的美味。民眾說：「可以喝喝看，但是就是希望價格不要太高，畢竟是便利商店。」民眾說：「沖泡的部分，會覺得滿方便的，所以像那個(果昔機)，我會比較好奇，冷的狀況。」

熱飲市場超商想攻占，「高山茶」也點得到，作為冬季暖心選擇，智能膠囊茶機沖出熱騰騰的「梨山烏龍茶」，開蓋後茶香四溢，無糖茶不能滿足甜品胃，超商業者還有「冬季限定」商品燒仙草，一匙舀起來滿滿都是料，捧在手中能暖手甜湯下肚也暖胃。

行銷傳播認證協會理事長王福闓說：「超商會推出不少這種季節產品，或者是有一些能夠讓消費者，在冬季去享用的飲料，甚至有的是冰品，背後大概有兩個考量，第一個是銅板經濟，消費者也希望能花費小額，就能夠得到滿足，超商的營業店數跟時間，消費者隨時，甚至在很多地方都能夠馬上買得到，這個也自然的提升消費者的使用機會，所以超商也會藉此去帶動其他產品。」

大街小巷都有便利商店相當密集，冬季熱食飲品推陳出新，吸引消費者來嘗鮮。

