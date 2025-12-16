超商「點數」可折水電瓦斯費？ 網笑：連店員都不知道





超商是台灣民眾生活好幫手，包括：購物、繳費、取票、取貨、寄件、洗照片等，全天候供應需求，便利性十足。一名女網友日前在網路上分享她到超商繳水費，店員卻一臉疑惑，沒想到實測成功，網友將難得的經驗PO網，引發熱議。其他網友大讚「發現新大陸」、「超方便的服務」。

一名女網友在Threads上分享到超商用「點數」繳帳單的經驗，他寫道：「去小七繳水費，我看著店員『我要把OP點數全部折抵掉』，店員一臉疑惑『啊？水費帳單可以用OPENPOINT點數折抵？』我認真點頭『可以』，店員不太相信的眼神『那我試試看』，我把折抵點數的畫面打開讓他刷，『嗶』一聲刷過了。店員像是發現什麼寶藏，對著收銀機小聲地自言自語『哇～原來點數可以這樣用哦？』好可愛的反應」。

許多網友看了以後直呼「很多員工其實也不知道7-11有什麼新活動」、「7-11員工也都不知道水電費可以刷手機載具」、「身為不到三個月的小七底層店員，對於小七幾百種學不完的眉眉角角，只能謝謝客人的耐心教導，其他的超商工作是體力累不用這麼心累」、「小七真的什麼行業都有涉略，便於民眾，但是對店員來說真的很辛苦」、「7-11太多功能了，應該沒人能全部記住吧」、「還可以繳地方稅咧」、「貨到付款也可以用點數去扣錢」、「7-11有不少繳費項目，能用iCASH 2.0或iCASH Pay支付」。

7-ELEVEN門市可使用OPENPOINT折抵以下代收項目

1.繳費：停車費、水費、電費、瓦斯費、電信費、勞健保費、罰單、有線電視

2.繳稅：綜所稅、營業稅、牌照稅、地價稅、燃料稅、房屋稅、使用牌照稅、土地增值稅、印花稅、契稅、娛樂稅

3.代售(新上線)：雙北垃圾袋、環保兩用袋、郵票

4.EC取貨付款(新上線)：各電商平台包裹取貨付款金額、交貨便手續費

▼用OPENPOINT點數可繳費、繳稅。（圖／翻攝《OPENPOINT》官網）

根據《OPENPOINT》官網指出，7-ELEVEN門市可使用OPENPOINT繳費、繳稅、代售、EC電商取貨付款，使用點數折抵請主動告知門市職員，並出示OPENPOINT APP的「點數折抵條碼」，路徑：APP首頁>右上方會員條碼>點數折抵7-ELEVEN專用，提供門市人員刷讀條碼即可。

▼用OPENPOINT繳費步驟。（圖／翻攝《OPENPOINT》官網）

（封面圖／7-11提供）

