超商1張紙成救星！印尼男手機掉計程車上急壞 大園警神速尋獲

桃園市大園區一名27歲印尼籍男子，昨(26)日晚間到桃園區酒吧找朋友聚會，返家途中手機不慎遺落在計程車上，直到今日上午8時才發現手機不見，急忙報警求助。大園警分局員警利用男子在超商ibon系統叫車的單據循線追查，順利聯繫到計程車司機，將手機物歸原主。

大園派出所表示，一名印尼籍男子今晨神情慌張走進派出所求助，稱其昨晚從桃園區搭車回家，手機疑似掉在計程車上，由於許多資料都在手機裡，也有綁定行動支付，擔心被拿去做不法用途，心急如焚不知該如何是好。

男子接著拿出超商ibon系統叫車的單據，請警方幫忙查詢，員警利用單據上面的資料循線聯繫到計程車司機，司機檢視車內後，確實在後座地上發現一隻手機，隨即將它送到大園派出所，經警方核對手機無誤後，當場發還給男子，男子拿回失而復得的手機感動不已，對於台灣警方的積極高效率深深表示感謝。

