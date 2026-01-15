超商2女客竟是大咖名媛 穿著隨興買糖果無人認出

〔記者邱奕欽／台北報導〕深夜超商門口，2名女客人穿著隨興、邊買糖果邊拍照，看似只是日常街景，沒想到身分一曝光，竟是演藝圈大咖名媛。關穎近日釋出與好友現身便利商店的合照自嘲「裝年輕」，許多網友見狀更是驚訝直喊「完全看不出來是妳們！」

關穎昨(15日)在IG分享與「紅豆食府媳婦」林牧潔站在超商門口的合照，她戴著毛帽、身穿卡其色吊帶褲，一手自然搭在林牧潔肩上，整體風格率性；林牧潔則以深色格紋外套搭配寬版褲，成熟中帶點隨興，2人造型隨性輕鬆不走華麗路線，與外界對「名媛」、「貴婦」的刻板印象形成強烈反差。

不僅如此，關穎也透露與好姐妹聚會的幕後日常，坦言當晚一路續攤，最後還跑到便利商店買糖果，自嘲「順便裝年輕人在門口拍照，還好我先落跑，你們體力太驚人！」林牧潔隨後也幽默附和「硬是要在便利商店前面拍照裝年輕。」2人雖然沒被當街認出，卻讓外界看見名媛私下貼近日常，毫不做作的一面。

