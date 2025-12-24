超噁副教授！婚內私約女校友看夜景「車內強抱狂親」 她嚇壞提告

高雄某大學已婚林姓副教授，私約畢業女校友吃飯，竟趁獨處機會出手性騷擾。示意圖，取自Pexels



高雄某大學已婚林姓副教授，去年約畢業女校友私下飲酒餐敘，當晚於大樹區高屏溪河堤看夜景，並於車內用餐及飲酒天，未料幾杯黃湯下肚後，該名副教授竟色心大起，在車內狹小空間突然強抱女方，還湊臉狂親，嚇得女方崩潰報警。橋頭地院審理後，依性騷擾罪判處該名副教授有期徒刑3個月，可易科罰金。

判決指出，該名副教授林男於2024年10月23日約已畢業的女校友私下飲酒餐敘，當天還開車至大樹區高屏溪河堤，兩人於車內用餐、飲酒聊天，不料林男竟趁機伸出魔爪，緊緊擁抱女方，更不顧對方抗拒，低頭猛親女方的左臉頰及手臂。女方奮力掙脫後不甘受辱，憤而下車報警。

法院審理時，仍在攻讀博士學位的林男自知難逃法網，不但當庭坦承犯行，還不斷表示懊悔，並提出願意支付賠償金和解。不過女方態度強硬，絲毫不打算原諒，當場拒絕和解。

法官審理後認為，林男身為大學教師，竟不知自重，欠缺尊重他人身體與自主權利觀念，忽視女方所享有與性有關的寧靜及不受干擾、平和狀態權利，竟趁獨處機會犯案，破壞人與人間信賴。考量林男認罪、無前科，審理後將他依意圖性騷擾、乘人不及抗拒而為親吻、擁抱之行為，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

《太報》關心您:

若遭遇性騷擾或性侵害，請撥打113保護專線，或聯繫勵馨基金會(02-8911-8595)尋求專業協助，各縣市社工也提供心理諮商、法律諮詢與陪同服務。若遭遇性私密影像外流，請立即撥打iWIN網路內容防護機構專線(02-2577-5118)申訴下架，並保留證據向警方報案。你並不孤單，請勇敢尋求協助。

