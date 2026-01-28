超噁心...國外詭異網站紀錄VTuber生理期 女V比對後驚覺準到發毛

近期有海外網友發現一個相當詭異的網站「排卵追蹤工具」，網站整理並記錄非常多女性 VTuber 的生理期週期，引發討論。不少被列入名單的女 VTuber 看到後，也直呼內容令人不適。

該網站透過開放使用者投稿的方式，蒐集 VTuber 在直播或社群平台上提及「身體不適」、「肚子痛」等發言，再據此推測並計算她們可能的生理期時間表。

可笑的是，該網站甚至訂出一套規定，例如除非 VTuber 本人先提及，否則不得主動訊問相關話題；新增線索時還必須附上直播時間等具體資訊。網站架設者甚至教使用者透過特定關鍵字在 X（舊稱 Twitter）上搜尋可能與生理期相關的線索。

其中一名 VTuber 發現自己出現在該網站後，將網站資料與自身私下的實際紀錄進行比對，結果最近一次竟然完全吻合。她坦言原本覺得也無所謂，卻沒想到準確度高到令人不寒而慄。

也有 VTuber 自嘲，她綜觀了一下同業多是在直播上表示「嗚嗚我肚子痛痛...」而她自己的卻是「我要把自己的子宮拆了！我受不了了！我討厭它！啊啊啊啊啊啊啊啊──」這些情緒性發言也被觀眾一字不漏地整理在該網站上。

目前仍不清楚該網站由誰架設，該名架設者在網站 FAQ 中表示，若被問及為何製作這個網站，理由僅是「自己是 VTuber 粉絲」。至於隱私，他則主張所有蒐集的資料皆來自公開資訊，相關推測純屬臆測；至於這樣的行為是否正當，網站方則回應「目前看起來似乎還不算違法」。

