超噁畫面！寄生蟲鑽入命根子「體內下蛋」…他游泳後雙腳癱瘓：幾乎成了廢人
位於東非大裂谷最南端的馬拉威湖（Lake Malawi）是當地熱門旅遊景點，逢年過節都有許多在地人和國際遊客前往該處度假，可以在馬拉威湖潛水、駕船、划水、露營等。不過，英國一名32歲男子在馬拉威湖戲水時，意外遭寄生蟲從尿道鑽入體內，並在身體內產卵，結果導致男子癱瘓，最終住院3個月後才逐漸康復。
英男遭寄生蟲從尿道入侵！癱瘓三3個月險喪命
綜合太陽報（The Sun）等外媒報導，這起事件要回顧到2017年8月，英國倫敦肯辛頓一名32歲男子詹姆斯麥可（James Michael）與3名朋友展開被他們稱為「一生只有一次」的旅行，幾人從尚比亞一路玩到辛巴威，最後在馬拉威停留5天，4人每天都會到馬拉威湖游泳、划獨木舟。不料，一行人在愜意的旅程結束並回國後，麥可卻慢慢發現雙腿正在失去感覺，他一開始以為只是最近經常騎自行車導致雙腿過度疲勞，怎料不久後連上個公寓樓梯都喘得不行。
麥克只好前往醫院求診，並服用了醫師開的抗生素，然而1週後症狀加劇，經過進一步神經科檢查與抽血後才發現，麥克的免疫系統正在攻擊脊髓，導致他無法控制雙腿，最後被醫師診斷為「血吸蟲病」（schistosomiasis，又稱 bilharzia）。報導指出，血吸蟲入侵人體後會隨著血液流向肝臟、腸道等部位，數週後開始產卵，殘留體內的蟲卵進而引發免疫系統強烈攻擊。
報導指出，血吸蟲病是熱帶地區淡水湖常見的寄生蟲感染疾病，醫療團隊推斷應是麥克在馬拉威湖戲水時，血吸蟲順著尿道鑽入體內，之後透過血液循環在體內移動並開始產卵，醫療團隊隨後開出驅蟲藥「吡喹酮」（Praziquantel）來殺死麥克體內的寄生蟲。
雖然麥克體內的血吸蟲被殺死，但藥物也給他帶來嚴重副作用，包括背部與手臂出現大面積痤瘡、腹瀉，住院的3個月內還得依靠輪椅移動，即使出院後仍需拄拐杖4個月，直到2019年4月才逐漸恢復行走，他事後受訪時也心有餘悸直呼：「我幾乎成了廢人，醫師告訴我完全康復的機率只有30%，而且可能要等到10年後。」
痤瘡、失眠、無法性愛！他嚇壞呼籲：不要下馬拉威湖
麥可坦言，康復過程中的痛苦可謂難以置信，背部與手臂大範圍痤瘡讓他痛到無法躺下、無法接觸水，將近1個月都無法入睡、洗澡只能洗身體前側；雙腿麻木也導致麥克的生活全面失能：「我甚至不能正常上廁所，只能用導尿管，對我來說真的很難堪」。
另外，麥克除了失去食慾，連身體碰觸都痛得不得了，更別談保持性生活：「這一切真的太可怕了，就像是一座永遠爬不完的山」。雖然麥可如今已逐漸恢復健康，但這段經歷也讓他徹底改變看法，因此也在受訪時呼籲遊客：「我想提醒任何打算下馬拉威湖的人，千萬不要這麼做！就為了玩水，被一條小蟲子從私密部位鑽進身體，完全不值得。」
更多鏡報報導
懶得工作交接 印度警察竟「把屍體隨便亂丟」棄屍大街
41J肉聲／法總統訪中「偷跑」引爆中法保鑣大戰 習近平「摸背奴才」引熱議
17歲少年感冒後「雙腳發紫」！不放心醫師診斷問ChatGPT揪出「這罕病」
其他人也在看
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 61
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 244
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 23
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 12
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 18
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 135
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 15
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 17
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 1 天前 ・ 4