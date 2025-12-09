超噁畫面！寄生蟲鑽入命根子「體內下蛋」…他游泳後雙腳癱瘓：幾乎成了廢人

麥克與友人在馬拉威湖游泳、划獨木舟，沒想到卻罹患血吸蟲病。圖／翻攝自X

位於東非大裂谷最南端的馬拉威湖（Lake Malawi）是當地熱門旅遊景點，逢年過節都有許多在地人和國際遊客前往該處度假，可以在馬拉威湖潛水、駕船、划水、露營等。不過，英國一名32歲男子在馬拉威湖戲水時，意外遭寄生蟲從尿道鑽入體內，並在身體內產卵，結果導致男子癱瘓，最終住院3個月後才逐漸康復。

英男遭寄生蟲從尿道入侵！癱瘓三3個月險喪命

綜合太陽報（The Sun）等外媒報導，這起事件要回顧到2017年8月，英國倫敦肯辛頓一名32歲男子詹姆斯麥可（James Michael）與3名朋友展開被他們稱為「一生只有一次」的旅行，幾人從尚比亞一路玩到辛巴威，最後在馬拉威停留5天，4人每天都會到馬拉威湖游泳、划獨木舟。不料，一行人在愜意的旅程結束並回國後，麥可卻慢慢發現雙腿正在失去感覺，他一開始以為只是最近經常騎自行車導致雙腿過度疲勞，怎料不久後連上個公寓樓梯都喘得不行。

廣告 廣告

麥克只好前往醫院求診，並服用了醫師開的抗生素，然而1週後症狀加劇，經過進一步神經科檢查與抽血後才發現，麥克的免疫系統正在攻擊脊髓，導致他無法控制雙腿，最後被醫師診斷為「血吸蟲病」（schistosomiasis，又稱 bilharzia）。報導指出，血吸蟲入侵人體後會隨著血液流向肝臟、腸道等部位，數週後開始產卵，殘留體內的蟲卵進而引發免疫系統強烈攻擊。

麥克（中）與友人在馬拉威湖游泳、划獨木舟，沒想到卻罹患血吸蟲病。圖／翻攝自X

報導指出，血吸蟲病是熱帶地區淡水湖常見的寄生蟲感染疾病，醫療團隊推斷應是麥克在馬拉威湖戲水時，血吸蟲順著尿道鑽入體內，之後透過血液循環在體內移動並開始產卵，醫療團隊隨後開出驅蟲藥「吡喹酮」（Praziquantel）來殺死麥克體內的寄生蟲。

雖然麥克體內的血吸蟲被殺死，但藥物也給他帶來嚴重副作用，包括背部與手臂出現大面積痤瘡、腹瀉，住院的3個月內還得依靠輪椅移動，即使出院後仍需拄拐杖4個月，直到2019年4月才逐漸恢復行走，他事後受訪時也心有餘悸直呼：「我幾乎成了廢人，醫師告訴我完全康復的機率只有30%，而且可能要等到10年後。」

麥克全身長滿痤瘡。圖／翻攝自X

痤瘡、失眠、無法性愛！他嚇壞呼籲：不要下馬拉威湖

麥可坦言，康復過程中的痛苦可謂難以置信，背部與手臂大範圍痤瘡讓他痛到無法躺下、無法接觸水，將近1個月都無法入睡、洗澡只能洗身體前側；雙腿麻木也導致麥克的生活全面失能：「我甚至不能正常上廁所，只能用導尿管，對我來說真的很難堪」。

另外，麥克除了失去食慾，連身體碰觸都痛得不得了，更別談保持性生活：「這一切真的太可怕了，就像是一座永遠爬不完的山」。雖然麥可如今已逐漸恢復健康，但這段經歷也讓他徹底改變看法，因此也在受訪時呼籲遊客：「我想提醒任何打算下馬拉威湖的人，千萬不要這麼做！就為了玩水，被一條小蟲子從私密部位鑽進身體，完全不值得。」



回到原文

更多鏡報報導

懶得工作交接 印度警察竟「把屍體隨便亂丟」棄屍大街

41J肉聲／法總統訪中「偷跑」引爆中法保鑣大戰 習近平「摸背奴才」引熱議

17歲少年感冒後「雙腳發紫」！不放心醫師診斷問ChatGPT揪出「這罕病」