超噁！不去日本改遊韓 濟州島驚見中國旅客脫褲拉屎掀網怒

南韓網友表示，一名疑似為中國籍的女子，竟指示小孩在登山步道旁脫下褲子拉屎，隨後擦擦屁股就走，將排泄物留在原地。翻攝自漢拏山國立公園官網



日本首相高市早苗「台灣有事」說引起中國不滿，除了透過外交系統大動作抗議，中國官方還對國內發布旅遊警示，呼籲民眾暫時停止前往日本旅遊，導致不少中國遊客轉往鄰近的南韓旅遊。不過當地民眾對於中國遊客大量湧入，似乎感到相當困擾，甚至有民眾在濟州島漢拏山目睹一名疑似來自中國的女性，竟指示年幼的孩子在登山步道脫下褲子拉屎，隨後擦完屁股就走，將大便留在原地，讓韓國網友相當震驚。

過去日本就曾因中國遊客脫序行為深受困擾，鎌倉當地的居民就曾反應大量遊客導致垃圾量增加、環境髒亂，甚至疑似有觀光客找不到廁所，擅自闖入民宅排泄，還有人會跑到公園裡脫光衣服，用水龍頭洗澡。

如今中國遊客轉往韓國旅遊，又再度造成當地民眾困擾。綜合韓國媒體報導，近日有網友在濟州島漢拏山國家公園的討論區發文，指控「中國人在漢拏山上隨地大小便並大聲喧嘩」。原PO表示，他感受到外國遊客明顯增加，「最讓我感到不舒服的是中國人」，並提到9月30日在漢拏山登山步道上，看到一名疑似為中國人的女性，竟指示約6、7歲的孩子直接在步道旁就地解放，事後擦擦屁股就走，把排泄物留在原地。

原PO憤怒表示，國立公園是重要的國家資產，原本應該要好好保存，結果中國遊客竟然在那邊拉屎，「必須要有人嚴正告訴中國人，當他們做出造成麻煩的舉動時，會受到處罰。」其他留言板也有網友指出，在漢拏山大聲喊叫、亂丟垃圾的人，往往是中國籍遊客，《朝鮮日報》則指出，10月也有疑似中國籍的孩童在海岸拉屎。

另根據韓媒《中央日報》回憶，其實今年10月，也有一名70多歲的中國籍遊客，在首爾市市中心的景福宮（朝鮮王朝重要宮殿）石牆邊拉屎。據韓媒《每日經濟》統計，光是近期就已出現4起南韓遭中國遊客「大便恐攻」的案例。

根據《韓聯社》、《文化日報》等韓媒報導，韓國民眾先前已因不滿中國試圖干涉韓國內政，近幾個月發生數起反中抗議活動，要求韓國政府停止對中國公民的免簽待遇，甚至傳出台灣遊客到韓國旅遊時，特地配戴以韓文寫成「我是台灣人」的徽章。如今中國遊客脫序行為，是否會再度造成衝突，也引起外界持續關注。

由於南韓反中情緒高漲，先前甚至傳出建議台灣至韓國旅遊時，可佩戴「我是台灣人」徽章。翻攝自蝦皮賣場

