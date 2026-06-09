超噁！中國飯店拋棄式牙刷爆黑幕 回收有毒化工廢料製成

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〔國際新聞中心／綜合報導〕民眾前往中國旅遊並入住飯店或民宿時，常會使用房內提供的免費拋棄式牙刷，但這些貼身用品的衛生狀況令人堪憂。中國中央電視台近日調查揭露，當地有大量牙刷製造商為壓低成本，竟違法使用未經清洗、消毒的廢舊回收塑膠(業界俗稱「回料」)，來生產拋棄式牙刷。

央視記者實地走訪江蘇省揚州市江都區的小型廢品收購站，發現現場環境極度髒亂，堆滿裝過化學製劑的廢棄白桶、舊家電面板、電風扇外殼，甚至還有破舊的溜冰鞋。工作人員坦言，裝有洗潔精或尿素等化學殘留物的廢桶，完全不經清洗就會直接送去粉碎。為了掩飾外觀的髒污，加工廠只需加入顏料染色，即可將有毒廢料偽裝成「合格原料」。

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此外，在另一處民房後院，調查人員發現大量散落的拋棄式口罩、不織布、熔噴布及防護衣邊角料。負責人聲稱，這些醫療防護廢棄物的主要成分均為聚丙烯，與牙刷柄的塑膠材質一致，將其製成回收塑膠顆粒，可獲取更大暴利。現場甚至還堆放著塑膠布、米袋、黑色垃圾袋與塑膠繩，這些生活垃圾竟也全數淪為製造牙刷的原料。更有加工廠將鞋廠廢棄的拖鞋邊角料，經高溫熔解後製成塑膠顆粒，而且在市場上供不應求。

揚州杭集鎮的牙刷工廠負責人坦承，這類低價回收的塑膠顆粒，多半來自無合格資質的地下工廠，屬於「三無」產品(無生產日期、無品質合格證、無生產廠家)。由於原料來源不明，購買品質全憑運氣，導致劣質產品引發的衛生問題屢見不鮮。

其中一款品質極劣的拋棄式牙刷，出廠價更低至每支0.06元人民幣(約新台幣0.26元)。為了進一步壓縮成本，製造商甚至採用農作物秸稈混合回收塑膠進行生產。在河南鄭州的大型飯店用品批發市場中，多數商戶都在銷售這類由「回收料」製成的黑心牙刷，而這些未經嚴格查核把關的產品，最終主要流向各地的小型飯店與民宿。

針對此駭人亂象，長期從事預防醫學與環境科學研究的專家潘小川警告，使用這種「回料」製成的牙刷，健康風險極高，其危害不僅來自原料本身的化學殘留，反覆回收的塑膠成分十分複雜，在經過高溫熔融加工的過程中，還會產生新的有毒有害物質。

更嚴重的是，民眾在使用牙刷時，刷頭與刷柄會直接接觸口腔。由於口腔黏膜的通透性極佳且微血管密布，若再搭配牙膏中常見的表面活性劑，牙刷原料內暗藏的各類有毒物質，將極易滲透進入人體血液中，長期使用恐將對人體造成難以挽回的健康危害。

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