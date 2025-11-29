超噁！便秘男送醫插管「糞便從嘴巴噴出」 竟是得了「這種病」

老翁腸道積滿糞便，甚至還從嘴巴噴出，醫生緊急在他的腹部開刀。圖／微博@第一現場

中國廣東深圳一名老翁，長期都有便秘的問題，但他沒有很重視，直到日前連續便祕了十幾天，肚子也越漲越大，相當難受才就醫。醫生檢查發現老翁的腸子基本上已經被大量的糞便佔據，麻醉插管時，糞便甚至從老翁的嘴巴裡噴湧而出，最後查出老翁不是單純的便秘，而是罹患了癌症。

老翁因為十幾天沒排便，身體不舒服，被家人送到廣州中醫藥大學深問醫院，肛腸科副主任林沖表示，老翁的腸道嚴重腫脹，有充血狀況，腸道已經全部被糞便佔據，麻醉插管的時候，大量的糞便竟然從老翁的口中噴出，這種患者容易出現膿毒症休克。

經過仔細的檢查，老翁不是簡單的便秘，而是罹患了新發乙狀結腸癌並繼發腸梗阻，大堆的腫瘤已經將老翁的腸道完全堵塞，醫生馬上幫老翁進行手術，將被腫瘤堵死的部分切除、清理腸道內容物，後來轉入加護病房，整整住了快要1個月，才轉回普通病房。醫生提醒，便秘患者應該及早治療，若拖延可能導致腸梗阻，繼而引發「嘴巴噴屎」這種極端的狀況。

網友看後紛紛留言表示「我便祕好幾年，看到這個新聞真是嚇壞了」、「這是一條有味道的新聞」、「希望患者能盡快康復，祝大家都能遠離便秘」、「嘴巴噴出屎來，這也太噁心了」、「醫生辛苦了」、「我的媽呀，竟然從嘴巴噴出來」、「滿嘴都是大便，這畫面不敢想像」、「看這則新聞的我正在吃飯」、「嚇死我了」。



