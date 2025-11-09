超噁！台電男主管強壓女同事揉胸 囂張嗆「是你情我願」遭法官打臉

記者林意筑／台中報導

一名60多歲已婚主管在車內強行猥褻女職員。（示意圖／資料照）

2023年7月時，台電一名30多歲女職員指控，搭車公出時遭一名60多歲已婚主管在車內強行猥褻，對此女職員氣得提告。經法院審理，一審時判該名主管7月徒刑，全案上訴至台中高分院後，該名主管向法官辯稱「與女子是你情我願」，但二審法官查閱行車記錄器後駁回上訴，維持原判。

據了解，由於這名男主管對女職員有好感，竟趁著2人開車出差時在車內猥褻女子，用手、身體壓制女職員，還違背女子意願強行觸摸胸部，事後女職員向公司提出性騷案件，同時也前往警局報案提告。

廣告 廣告

台中地院審理時，男主管坦承犯行，遭判刑7月，未料他上訴至二審時卻翻供，向法官辯稱為了爭取輕判才會認罪，且強調案發時「與女職員是你情我願」，還說他與女職員早已發生不倫戀，不需對女職員使用暴力來猥褻。

經二審法官審酌，並查看車內行車記錄器的錄音譯文，明顯可見女職員反覆強調「講那麼多次我說我不要」、「一隻手壓得我手背」、「那時候很痛」等語，認定男主管犯案時有違反女職員意願，駁回上訴，維持原判。

更多三立新聞網報導

新社花海剛開幕就出事！遊覽車「跨雙黃線」撞機車 賞花情侶摔車掛彩

驚險畫面曝光！埔里2飛行傘「空中交纏」墜落 香港玩家誤判路線釀禍

手指捲入攪拌機！台中犁記女員工「出包關鍵」曝光 勞工局開罰

台中路口「3輪胎套號誌桿」竟是輪胎行老闆神操作！30年已救2命

