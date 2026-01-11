超噁！名店蔘雞湯「吃到屎」？黃褐色排泄物畫面曝 他崩潰：嘴裡全臭味

記者許雅惠／台北報導

南韓知名人參雞湯爆出食安問題（示意圖／資料照）

南韓仁川松島驚傳嚴重的食安地雷，一家廣受當地民眾喜愛的「蔘雞湯名店」，竟然被爆出「雞胗沒洗乾淨就端上桌」。有消費者指控，湯裡的雞胗一夾開，竟然塞滿了黃褐色的「未消化飼料與排泄物」，刺鼻的惡臭讓他當場反胃作嘔。噁心畫面在網路上曝光後，瞬間引發網友炸鍋，怒轟：「這簡直是屎湯！」

韓媒報導，一名A先生在社群平台發文揭露這起恐怖經歷。他表示去年12月23日前往該名店用餐，沒想到吃到一半竟然聞到一股強烈的「刺鼻惡臭」，嘴裡更感覺嚐到了疑似糞便的味道。他立刻將雞內臟撈起檢查，發現雞胗內部竟然塞滿了疑似未消化的飼料殘渣與糞便，畫面令人髮指，讓他驚嚇直呼：「差點噴吐在餐桌上！」

「態度比糞便還臭！」 員工冷回：這不是第一次發生

更讓A先生氣憤的是店家的處理態度。他第一時間向店員反映，對方雖然坦承雞隻內臟沒清乾淨，但語氣相當冷淡，表現出一副「沒什麼大不了」的樣子，彷彿這種狀況早已屢見不鮮。A先生強調自己不需要賠償，只要求負責人出面正式道歉，沒想到廚房人員竟回覆：「聯絡不到老闆」，連員工都沒有負責人的聯繫方式，讓他直呼誇張。

名店神隱真相曝？ 網怒轟：根本違反食安法！

A先生質疑，該店為了拚出餐速度，採取大量烹煮模式，恐怕在食材處理階段就偷工減料，導致原本應被清除的穢物直接進了客人的肚子。事後他決定公開照片警世，畫面中清楚可見雞胗內裹著黃褐色塊狀物，讓不少正在吃飯的網友直呼「陰影超大」。

事件曝光後，南韓網友紛紛痛批：「這已經是衛生法規等級的犯罪了」、「喝這碗湯等於在喝排泄物精華？」、「老闆神隱太不負責任」。目前網友已發起抵制，並呼籲相關主管機關介入調查，要求這家「糞便蔘雞湯」付出代價。

有南韓民眾前往仁川松島一間知名的蔘雞湯餐廳用餐，卻在吃雞胗時驚覺吃到雞屎。（圖／翻攝自韓網）

