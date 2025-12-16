超噁！外送員餐點貼字條騷擾女顧客 平台：正在調查中

一名女子透過外送平台訂餐，收到餐點後竟發現上面貼有一張紙條，內容寫著「我是霧峰樹仁路外送員，我會一直等你跟我房事」、「希望你每天帶我去做X」等語，讓她感到相當恐懼。對此，Uber Eats表示平台正在調查中。

Uber Eats回應正在調查中。（示意圖／中天新聞）

原PO在Threads上發文表示，經調閱監視器後確認，該名外送員確實在外送桌上親筆寫下紙條後貼在餐點上。「身為一個女性看到這種字眼真的覺得很恐怖，連出大門都心裡覺得有點擔心，我只希望不要再有任何女性收到類似的紙條，太過分也太噁」。住家管理員看到紙條內容後，也建議她前往警局備案。貼文引發熱議。

對此，Uber Eats回應表示平台正在調查中，對於消費者如此不舒服的服務體驗深感遺憾。若遇類似情況，消費者可透過Uber Eats App的「幫助」功能反映，客服將儘速處理。

Uber Eats強調，平台將持續與外送合作夥伴溝通，提醒應依社群指引及外送合作夥伴條款外送以提供良好外送體驗，如違反社群指引及外送合作夥伴條款，有失去帳號權限的可能。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

