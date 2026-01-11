超噁！手搖飲疑喝到「蟑螂卵」 台中大茗緊急停業清潔消毒

連鎖手搖飲品牌大茗爆發食安爭議，總公司發出致歉聲明，宣布一中店即日起停業進行清潔消毒作業，並配合台中市政府食安單位查驗。起因於一名消費者在社群平台Threads發文，指控在該店購買的飲料中出現疑似蟑螂卵的異物，且店員處理方式不當。

大茗發出聲明稿。（圖／翻攝 大茗本位製茶堂 臉書 ）

該名網友在十日晚間於Threads上貼文表示，飲用時吸到異物後吐出，發現該物體呈現紅褐色、長方形外觀，表面有紋路且邊緣帶鋸齒狀，外型疑似蟑螂卵，並附上照片佐證。消費者隨後致電店家並親自前往確認，但店員堅持該異物為「蕎麥」，甚至當場將異物捏爆。

網友對店員的處理方式感到困惑，質疑「蕎麥是實心的種子，捏碎應該是粉狀，怎麼會爆漿?」當下看到異物爆出液體時相當疑惑。雖然店家已完成退費並表示可以重新製作飲品，但該名消費者直言不敢再飲用。

大茗總公司在深夜發出聲明回應，針對一中店於一月十日晚間發生之「飲品異物」情事，造成當事人的不適與困擾，向當事人及關心此事件的朋友們致上最誠摯的歉意，並立即啟動一中店停業與清潔消毒，後續配合相關單位查驗。

業者在聲明中坦承，初步了解該門市處置失宜，與一向要求的顧客尊重與食品安全原則不符。本事件發生後已立即啟動相關措施，包括已與當事消費者主動聯繫並致歉，總公司後續將持續溝通與處理。一中店即日起停業調查，全區進行清潔消毒作業，同時全面檢視原料、儲放與作業環境。

大茗同時針對涉事人員啟動內部調查與重新教育，避免類似情形再度發生。一中店也將配合台中市政府食安相關單位查驗，以保障公開與透明。業者強調，食品安全與顧客信任一直是大茗最重視的核心價值，對於此次事件造成各界的疑慮深感抱歉並且全面檢討流程，也將以行動負責。

