超噁！消費者喝珍奶「吸出一隻蟑螂」狂嘔吐 日出茶太認了急消毒

喝珍奶喝到蟑螂！一名網友投訴，他在台北美麗華的日出茶太購買飲品後，喝到一半驚見飲料內含有完整蟑螂，事後更因噁心而嘔吐多次。此事件引發關注，業者已回應表示，門市已進行全面消毒清潔，並將處理退款與後續補償。

民眾於「Chatime日出茶太－台北美麗華店」的Google評論平台上指出，自己當天購買2杯飲品，喝到其中一杯約一半時，突然吸到異物，吐出後發現竟是一隻完整的小蟑螂。他表示，這是他人生第一次遇到如此嚴重的食品安全問題，當下立即產生強烈反胃反應，事後更因噁心持續嘔吐。

該名消費者已拍照存證，並保存飲料本體、珍珠與異物。他強調，兩杯飲料均使用同一批原料，應非單杯瑕疵，認為此為嚴重的系統性衛生問題。

他也表示，此類事件非單靠退費即可解決，將向相關主管機關通報，並密切關注店家的後續處理進度。他呼籲業者應嚴正看待，改善門市衛生環境，確保食品安全與消費者權益。

針對此事，日出茶太於評論中回應表示：「我們已立即展開門市消毒清潔作業，並同步加強門市夥伴的衛生管理及作業流程訓練，以確保未來產品供應品質。」同時也邀請該名顧客私訊品牌官方粉絲團，以便安排專人協助處理退款與補償。

