超噁！社區主委伸狼爪「熊抱又襲臀女秘書」不要臉稱：我這麼帥不能嗎？

記者林意筑／台中報導

陳姓主委經過女秘書身後時故意以手碰觸她的腰部。（圖／民眾提供）

台中市清水區某社區大樓物業女秘書出面指控，去（2025）年3月時，曾在上班期間遭社區45歲陳姓主委「拍臀」、「摸腰」，事後陳男還傳訊息問她「你能接受我吃豆腐嗎？」，儘管女秘書嚴厲拒絕表示「不可以」，但陳男仍厚顏回應「我這麼帥都不行？」，讓她感到不舒服嚇得隔月感緊提離職也向對方提告。案件調解時，陳男辯稱只是在打鬧，最多只願以1萬元和解，讓女秘書無法接受，法官依《性騷擾罪》判處陳男3月徒刑，得易科罰金。可上訴。

陳男突然以左手大力拍碰女秘書臀部。（圖／民眾提供）

被害女秘書表示，當時她任職於某物業公司約2年，被派駐於清水某社區擔任秘書，而該社區的主委陳男經常以查看工作狀況為由，進入社區櫃檯內，並坐在櫃檯內的椅子上。未料陳男卻經常趁機對女秘書伸狼爪，不僅曾尾隨她進入宅配室內，看準宅配室內未裝設監視器，趁女秘書不注意時從後方環抱，無奈女秘書無法提出證據來提告。

沒想到去年3月8日時，陳男食髓知味二度在櫃檯內對女秘書性騷擾，其中上午11時54分許，陳男趁女秘書在櫃檯點收外送餐點時，陳男竟突然以左手大力拍碰女秘書臀部，女秘書嚇一跳驚喊「欸！」，隨後便以右手遮住臀部，深怕又遭騷擾。同日下午2時14分許，女秘書同樣在櫃檯內工作整理文件，陳男從她身後經過時，趁機以左手撫摸女秘書腰部，當下女秘書嚇得發抖。

女秘書遭陳姓主委拍碰臀部。（圖／民眾提供）

女秘書表示，她與陳姓主委之間關係單純，加上在社區工作不想得罪他，所以當下沒有過多反應，可能因此讓陳男感覺沒關係。女秘書也提出聊天截圖，可見陳男曾傳訊息問她「你可以接受我吃豆腐嗎」，女秘書回應「不行」，陳男竟厚顏表示「我這麼帥都不行」，並不死心再問「那偷偷牽手可以嗎」、「我希望妳膚淺一點」，女秘書因此事身心嚴重受創，隔月底便向公司提出辭呈，同時對陳姓主委提告。

陳姓主委性騷女秘書後，還傳訊問「你可以接受我吃豆腐嗎？」（圖／民眾提供）

法院進行調解時，陳男始終否認對女秘書性騷擾，且強調「只是與女秘書打鬧、開玩笑」，女秘書提出30萬的調解金，但陳男表示「最多只願賠1萬元」，讓女秘書無法接受。

全案經台中地院法官審理，確認監視器畫面並無剪接，女秘書被受性騷擾時分別出聲喝斥、受驚嚇而顫抖，且無主動與陳男有肢體接觸行為。經法官審酌，陳男與女秘書並無男女情誼，陳男在社區櫃台二度對她性騷擾，使女秘書身心受創因而離職，但陳男偵審時均否認犯行，又稱女秘書是為了求償而誣指，態度難認良好，將依《性騷擾罪》判處陳男3月徒刑，得易科罰金，可上訴。

據了解，陳姓主委目前已經卸任，女秘書說，一審判決出爐後陳男已提起上訴，且當事主委從頭到尾沒有道歉，她也決定提起民事侵權行為損害賠償之訴，替自己討回公道。

