超噁！童超市「偷舔」架上零食 業者：全下架

這樣好噁心！一名男童在超市的零食陳列區，趁大人不注意「偷舔」散裝沒有封膜的零食，還被發現「偷舔」三款零食，完全沒人制止，擔心如果被其他消費者買走，會有食安衛生疑慮，業者回應已經把零食全面下架換新。

民眾拍下在超市的零食陳列區，一名男童邊走邊看結果竟然低頭將嘴湊上去，伸舌偷舔餅乾，舔完一個還不夠，男童又往旁邊另一種零食舔下去，至少被拍到舔了架上3種零食，過程中完全沒有家長或是工作人員發現制止。

超市工作人員：「那些貨都不要了重新上新貨，我們這邊後期上面也會用東西蓋住。」

事發中國江西九江這名男童偷舔的不衛生行為，幸好有被顧客目睹發現，否則被其他消費者買走真的太噁心了，也引發食安的衛生疑慮，家長如果疏於管教孩子闖下的禍父母也難辭其咎。



今年2月在上海兩名17歲少年朝海底撈的火鍋裡面便溺，還拍下影片po網，海底撈事後針對後續用餐的4千1百多筆帳單全額退費補償，還導致客流量銳減氣得提告求償2300萬人民幣，最新法院判兩名少年和監護人，需賠償海底撈損失220萬人民幣，約台幣985萬。

網路新聞：「一泡尿尿出了220萬天價帳單，海底撈小便事件的終局，給所有少年和家長敲響警鐘，有人必須要為任性買單。」

法院更提到兩名少年竟然是因為玩真心話大冒險，才輪流朝鍋子裡便溺，一個惡作劇行為不僅造成品牌巨大損失，自己和父母也要付出代價為自己最貴的一泡尿買單。

