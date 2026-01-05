超噁！ 跨年入住民宿控有「螞蟻窩」 一查是非法民宿

民眾入住當地民宿一晚1750元，結果發現其中一間房螞蟻到處亂爬。（圖／東森新聞）





跨年夜到台南玩，有民眾入住當地民宿，一晚1750元，結果發現其中一間房螞蟻到處亂爬，包括櫃子、洗衣籃、跟地板都是。民眾說當下向業者反映，對方說是連日地震的關係，因為跨年夜找不到其他房間換，只能硬著頭皮入住，其中有人對螞蟻過敏，還好有帶藥，否則後果難以想像。觀旅局一查，發現這是非法民宿，將依法開罰10萬起跳。

入住客人：「超多。」

櫃子上超多螞蟻爬來爬去，跨夜年入住台南北區公園路的這間民宿，民眾好崩潰。入住客人：「XX啊，全都是啊，衣服昨天整個丟在這，不就全都是，真的無語了。」

因為有洗衣服，結果整個洗衣籃也爬滿螞蟻，民眾傻眼，反映過後還得自己拿殺蟲劑殺螞蟻。入住客人：「我們都殺的差不多了。」

民眾說他住兩晚3500元，也就是一間房1750元，民宿一共兩間房，但洗衣藍、櫃子、地板全都螞蟻，向業者反應，竟說可能是連日地震的關係。

台南民眾：「可能沒有打掃乾淨，房東他說是因為地震關係，才會讓螞蟻跑出來，這個理由不太合理。」

台南民眾：「跨年夜也難找（其他）房間，一般人來說是會嚇到。」

民宿附近鄰居：「他都便宜租，因為他不合法啊。」

來到民宿所在位置，就位在老舊大樓裡，當地民眾說，民宿可能在3樓以上，業者就換過好幾次，而當事人從12/31住到1/2發現房間有螞蟻。民宿業者提供方案，退房或給清潔費，民眾選擇入住，業者兩天退600元清費。

退房時，民眾留三星評論，說螞蟻群有點嚴重，業者竟回「是被特定食物吸引」，說有誠意解決，還補償清潔費，還說「如果說有什麼問題，就是你提出問題的時候，我就該把你趕出去才對」。但入住的民眾當中，其中有人對螞蟻過敏，當下是吃了組織胺藥才沒事，對此觀旅局這樣說。

臺南市觀旅局觀光事業科代理科長：「將會同衛生局前往現場稽查，非法經營旅宿行為，處新臺幣10萬元以上、200萬元以下罰鍰。」

觀旅局一查，這間民宿沒登記，稽查後將依法開罰，而螞蟻問題也將請衛生局一併裁處，給民眾一個交代。

