超噁！霸王茶姬員工「手打奶茶」畫面曝光 網崩潰：我天塌了

中國福建一家手搖飲店「霸王茶姬」，一名女員工為博取流量，將自己以「手打奶茶」方式製作飲料的過程發到網路上，引起衛生疑慮，遭到大批網友撻伐，儘管女員工強調只是在模仿印度奶茶，網友仍不買單。事後霸王茶姬官方也宣布已將該名員工辭退，配合調查將無限期停業。

中國福建一家手搖飲店「霸王茶姬」，一名女員工為博取流量，將自己以「手打奶茶」方式製作飲料的過程發到網路上，引起衛生疑慮，遭到大批網友撻伐。（圖／翻攝自微博）

根據《明報》報導指出，畫面中可見身穿「霸王茶姬」制服的女員工，在雙手未配戴手套的情況下，徒手擠檸檬片後，將整隻手伸進飲料杯裡攪拌，製作過程中女員工甚至播放印度音樂助興，引起大批網友批評。女員工事後雖解釋「這個只是打烊了，要報損的，我也沒想到會火」、「只是為了符合印度奶茶打的娛樂標籤」等，網友仍然不買單，甚至直言：「愛喝霸王茶姬的我天塌了」。

事件發酵後，「霸王茶姬」官方發布聲明表示：「影片中店員為跟風網絡『印度奶茶』熱梗博取流量，在即將開始打烊時，用當天門店的報損廢棄物料進行模仿擺拍。事後該店員為掩蓋錯誤稱該行為系打烊後操作」，並強調「絕不包庇」。涉事員工事件發生後隨即被辭退，店家因配合調查也開始無限期停業整頓。

不少網友在看了影片之後紛紛留言表示：「不是什麼都可以娛樂，食品安全還是很重要的」、「不懂事的精神小夥小妹店員犯錯誤，店長和督導真是遭大罪了」、「你別出事我最愛的奶茶」、「員工博眼球無底線」、「無妄之災，茶姬最近熱搜太多了」。

