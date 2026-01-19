即時中心／潘柏廷報導

新北市鶯歌區尖山路一處水餃店，昨（18）日晚間7時55分遭一名男子潑灑泥水，三峽分局獲報後派人力到場查看，初步調查是上（12）月在店內消費糾紛引發不滿才下手；稍早獲得最新消息，警方今（19）日下午3時許，在彰化將涉案的30歲林姓男子、27歲洪姓男子逮捕到案。

消費糾紛！起因在於2名犯嫌因上月與店家發生衝突，產生嫌隙，其中一名男子昨日晚間更朝店家潑灑不明液體。

經警方到場查看後，確定不明液體為泥土攪拌水的污水，警方也立即調閱周邊監視器影像，也掌握涉案車輛及特定對象，並全力擴大調查積極追緝。

廣告 廣告

直到今日下午3時許，警方在彰化縣芳苑鄉二溪路草二段一處加油站前，查緝涉案30歲林姓男子、27歲洪姓男子到案。

快新聞／超噁！鶯歌水餃店「消費糾紛」遭潑泥水 犯嫌2人彰化落網

新北鶯歌水餃店遭潑泥水。（圖／警方提供）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／超噁！鶯歌水餃店「消費糾紛」遭潑泥水 2嫌落網

更多民視新聞報導

高雄小學爆腸病毒群聚！隱瞞病情害14生感染 明結業式改線上

蘆洲老夫妻雙屍命案 37歲兒子新莊落網

蘆洲蔥油餅夫妻遭砍死！逆子新莊落網 變裝逃逸手法曝光

