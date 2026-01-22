超壯108公斤醉男急診打飛護理師 澄清醫院不忍了：通報依法究辦

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中中港澄清醫院傳出急診暴力！一名30歲、重達108公斤的酒後割腕男患者21日送醫，拒絕治療竟然下床追打醫師不成，還出重拳毆打男護理師，當場把他打飛到一旁病床。

澄清醫院副院長蔡哲宏今天表示，護理師被打到腦震盪，短暫失去意識，臉部擦挫傷，視力模糊、頭暈、噁心想吐、頸部疼痛，目前住院治療，觀察頸椎是否受傷，院方嚴重譴責醫療暴力，已通報衛生局、地檢署，將依法究辦。

蔡哲宏指出，急診醫師在急救室為這名林姓患者檢視傷口，請病人脫外套，病人卻憤怒大吼「不要處理傷口，不要縫合傷口」，情緒激動、不斷口出髒話，還衝下床要毆打醫師，醫院警衛見狀與家屬趕緊制止，並安撫他到急診大門口外面休息冷靜。

急診室除立即以警民連線通報警方，資深的詹姓護理師也持續與林姓患者的家屬溝通接受治療，不料林男突然出拳毆打詹姓護理師頭部，蔡哲宏說，護理師被打飛，幸好一旁剛好有病床，避免落地再受二次傷害，不過護理師被打到一度失去意識，經腦部電腦斷層檢查，目前腦震盪狀況尚屬穩定，仍住院中持續觀察頸椎是否受傷。

蔡哲宏說，總院長周思源與護理部主任黃麗玲，昨天一大清早趕到急診關心及慰問護理師，他說，暴力發生時警衛與其他護理師在場，但男患者出拳之快，根本難以防範，實在無妄之災，院方嚴厲譴責醫療暴力，一直以來採暴力零容忍的態度，此次事件後該院已由職安室通報衛生局與地檢署，將依相關規定配合警方與地檢署辦理後續提告等程序，也會持續關心受傷同仁的身體狀況與心理支持。

林姓患者已被警方逮捕法辦，依醫療法及傷害等罪偵辦，根據醫療法，對於醫事人員執行醫療業務時，施予暴力，最重可處3年有期徒刑、拘役或罰金。

蔡哲宏也說，根據醫療法，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，違反者警察機關應排除或制止之；如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。違反相關法條規定者，處新臺幣三萬元以上五萬元以下罰鍰。如觸犯刑事責任者，應移送司法機關辦理。對於醫事人員執行醫療業務時，施予暴力，最重可處三年以下有期徒刑、拘役或罰金。

副院長蔡哲宏表示，這名施暴患者體重108公斤，暴力傷害護理師，院方嚴重譴責醫療暴力，已通報衛生局、地檢署，將依法究辦。(記者蔡淑媛攝)

