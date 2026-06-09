超多人不到3個月就辭職？過來人秒懂：錢非重點

生活中心／尤乃妍報導



現代職場環境早已不同於過去，一名人資近日在網路發文分享，表示他觀察到不少員工到職未滿三個月便選擇離職。原PO起初以為主因是薪資不夠理想，但在進一步了解後才發現背後另有原因。貼文曝光後，立刻引發大批網友熱烈討論。









一堆人做不到3個月就離職？人資嘆「薪資不是重點」過來人秒懂！

一名人資在Dcard發文表示不懂為什麼很多人做不到3個月就辭職。（圖／翻攝自Dcard）

離職不只為了薪水！年輕人閃辭真實原因

一名網友近日在Dcard發文分享，表示自己從事招募工作時發現，不少求職者到職未滿3個月便選擇離職。原PO起初以為主因是薪資不符期待，但深入了解後才發現，背後其實有許多不同因素。原PO指出，部分人到職後才發現實際工作內容與面試時的認知落差過大，或是長期加班影響生活品質，也有人因職場氛圍不佳，與同事、主管相處不融洽，甚至因通勤時間過長而萌生離職念頭。此外，原PO還曾遇過有人以「上班太無聊」作為離職理由，讓他相當驚訝。因為在他的印象中，離職一直是一件需要鼓起勇氣才能做出的決定，但如今似乎有越來越多人認為，只要工作做得不開心，就應該果斷離開，因此也好奇其他網友離職的原因究竟是什麼。

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一堆人做不到3個月就離職？人資嘆「薪資不是重點」過來人秒懂！

不少網友認為，比起薪資，自己的心理健康才更重要。（圖／翻攝自Dcard）

看不到未來願景！網友：何必委屈自己

貼文曝光後，不少網友都表示「以前看得到希望，可以委屈一點拼一下，現在沒希望，誰還要委屈自己，過得快樂才是真的」、「我30歲了，換了十五份工作有了，每份工作不是工讀生就是做不到半年，做幾天就走的也有。我覺得不適合就直接換吧，繼續做下去憂鬱症怎麼辦，反正買房買車我這輩子不太可能了，過快樂一點比較實際」、「錢、人、事，三項裡有兩項不符合期待就會離職」。

原文出處：一堆人做不到3個月就離職？人資嘆「薪資不是重點」過來人秒懂！

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