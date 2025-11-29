超多人不知道！她綠燈過馬路挨罰500 原因曝光

一名行人在小綠人閃爍時過馬路，遭到警察開罰。 （示意圖／Pixabay）





過馬路看到「小綠人」在閃爍，你會停下還是加速腳步通過？一名女網友在Threads透露，她看到小綠人燈號閃爍想加速通過，卻被警察開罰500元。貼文曝光引發其他網友熱議。

原Po表示，當時斑馬線上小綠人只剩幾秒，因此加速通過，未料竟被對街警察攔下，依道交條例「行人不依標誌、標線、號誌指示」，遭開罰500元。文章曝光，有網友大罵警察搶錢，但也有網友指出，法規確實有規定行人不能在小綠人閃爍時進入道路。

台中市政府法制局先前曾表示，《道路交通標誌標線號誌設置規則》第207條，規定行人專用號誌的小綠人開始閃爍時，是「警告綠燈即將結束」。若已經進入道路者，需快速通過或停在安全島等待；如尚未進入道路者，則禁止跨入。

聯合國早在1978年就推動《維也納道路標誌與號誌公約》（Vienna Convention on Road Signs and Signals），建議各國依公約設計道路號誌及標誌，內容提到「閃光綠燈表示行人可以穿越車行道之時期即將終止，紅燈即將出現」，但未禁止行人在綠人閃爍狀態下進入路口，僅紅燈才是禁止進入。

法國1991年依據「法國運輸、基礎設施與海事研究中心」（CEREMA）研究，進一步棄用閃爍綠人設計，原因是閃爍綠人無法完整傳達禁止行人進入的用意，反而讓大部分行人誤以為可以穿越。法國政府最終選擇「綠人、紅燈」取代「綠人、閃爍綠人、紅燈」，部分城市則在實驗用黃色行人燈，作為綠人與紅燈間的過渡燈號。

